Ridley Scotts kühne Wette: Der unbekannte Harrison Ford in Blade Runner In den frühen 80er Jahren hatten die Investoren keine Ahnung, wer Harrison Ford war – aber Ridley Scott wusste genau, was er tat.

HQ Als Ridley Scott nach einer Finanzierung für sein Sci-Fi-Meisterwerk Blade Runner suchte, musste er es schwer haben, Investoren davon zu überzeugen, einen unbekannten Harrison Ford zu unterstützen, obwohl er zuvor in Star Wars und American Graffiti mitgespielt hatte. Die Investoren, die mit Fords Starpotenzial nicht vertraut waren, hinterfragten Scotts Wahl des Schauspielers für die Hauptrolle des Rick Deckard. In einem kürzlichen Interview mit GQ erinnerte sich Scott, dass sie fragten: "Wer zum Teufel ist Harrison Ford?", worauf er selbstbewusst antwortete: "Du wirst es herausfinden." Obwohl Ford zu dieser Zeit kein bekannter Name war, zahlte sich Scotts Wagnis aus, und Ford wurde zu einem globalen Superstar. Im Laufe der Zeit verdiente sich Blade Runner seinen rechtmäßigen Platz als Klassiker und festigte Fords Rolle neben seinen ikonischen Charakteren Indiana Jones und Han Solo. Hätte Ridley Scotts Vision ohne diese mutige Entscheidung dieselbe sein können?