Ridley Scott war "sauer" auf James Cameron für Aliens

Als James Cameron 1979 das Ruder von Ridley Scott für die Fortsetzung des legendären Weltraum-Horrors Alien übernahm, war das eine ganz andere Art von Film. Zwei Jahre, nachdem das gemütliche Weltraumabenteuer Star Wars mit seinem unbeschwerten Humor und seinen knuddeligen Charakteren die Herzen einer ganzen Generation eroberte, kam Ridley Scotts Alien plötzlich wie ein säuregetränkter Albtraum herein, bei dem jedes Bild den Zuschauer in einem eisernen Griff hielt. Es war eine klaustrophobische Zitterpartie, die ein ebenso lyrisches wie tränenreiches Publikum sowohl mit psychologischem Horror als auch mit puren Jump Scares überschüttete. Ein isolierter, kalter Ort, an dem ein übermäßig sabberndes Monster ständig einer armen Seele im Nacken saß und eine steinharte Sigourney Weaver sich als Ellen Ripley für immer in die Geschichtsbücher einschrieb.

Mit Aliens entwickelte James Cameron die Grundidee weiter und entfesselte stattdessen ein hochoktaniges Weltraum-Spektakel, bei dem regelmäßig Monster von Marines abgeschossen wurden, und es war eine Verwandlung, die die Fans sofort in zwei verschiedene Lager spaltete. Diejenigen, die das schleichende klaustrophobische Kammerspiel bevorzugten, und diejenigen, die eher für das Konzept waren, voll bewusstlos. Einer, der eindeutig Ersteres favorisierte, war Ridley Scott. Etwas voreingenommen mag es scheinen, aber auf der anderen Seite hat er seine Gefühle für sich behalten und seinen Unmut bisher nicht öffentlich geäußert. In einem Interview mit Deadline verrät er nicht nur, dass er mit der Richtung, die James Cameron für Aliens vorgegeben hatte, unzufrieden war und dass er nicht einmal darüber informiert wurde, dass es eine Fortsetzung geben würde. Er war stinksauer. Wütend und wütend. Scott ist sich jedoch darüber im Klaren, dass er Cameron als Person mag, aber dass er sich wirklich im Stich gelassen fühlte. Etwas, von dem er glaubt, dass es an Blade Runner lag, der damals ein massiver Flop war. Hier ist, was er über das Debakel sagt:

"Nun, Jim geht es darum, die Art und Weise, wie er entwirft, sein ganzer Prozess ist The Ride. Als ich erfuhr, dass jemand anderes das machte, hatte ich tatsächlich versucht, etwas zu entwickeln. Als Jim mich anrief und sagte, hör zu ... Er war sehr nett, aber er sagte: "Das ist hart, dein Biest ist so einzigartig. Es ist schwer, ihn wieder so furchteinflößend zu machen, wie er jetzt vertrautes Terrain ist. Also sagte er: "Ich gehe mehr in eine Art Action, eine Art Armee. Ich sagte, okay. Und das war das erste Mal, dass ich tatsächlich dachte: Willkommen in Hollywood.

Jim und ich reden oft. Wir sind nicht gerade Freunde, aber wir reden miteinander und er ist ein toller Kerl. Ich war stinksauer. Ich würde Jim das nicht sagen, aber ich glaube, ich war verletzt. Ich wusste, dass ich etwas ganz Besonderes getan hatte, ein wirklich einmaliges. Ich war verletzt, zutiefst verletzt, weil ich in diesem Moment, glaube ich, beschädigt war, weil ich versuchte, mich von Blade Runner zu erholen."

Welcher Film der beste ist, wird bis heute diskutiert und wie bei allen kulturellen Dingen gibt es keine objektiven Antworten. Letztendlich ist es Geschmackssache, also wo stehst du? Bist du Team Alien oder Team Aliens?