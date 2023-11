Ridley Scott verrät seine Lieblingsszenen aus seiner Filmkarriere

HQ

Der 85-jährige Regisseur hat uns viele visuelle Leckerbissen beschert, und in einem Interview mit CineFix auf YouTube spricht Ridley Scott über seine Lieblingssequenzen aus seinen eigenen Filmen. Dazu gehören die Helikopter-Sequenz aus Black Hawk Down, die Hand durch das Weizenfeld in Gladiator und viele weitere interessante Sequenzen, in denen er einen interessanten Einblick hinter jede von ihnen gibt.

Über seine Lieblingssequenz aus Alien sagt er:

"Ich mag die Aufnahmen, die durch die Korridore streifen. Ich war der Operator, also entwarfen wir das Set gerade breit genug, um einen Dolly runterzubekommen, oder es war alles in der Hand. Wir haben die Lichter in das Set eingebaut, so dass die Seitenlichter an einer Platine an der Seite des Sets befestigt werden, wo man sie dimmen, absenken und Licht hereinbringen kann.

Auf eine lustige Art und Weise war das eine ziemlich neue Art, es zu tun. Aber wir haben die Lichter in das Set eingebaut und weil ich wusste, dass alles mehr oder weniger aus der Hand gehalten werden würde, war das die Aufnahme. Es war irgendwie schön, sich dort entlang zu bewegen und dann den Korridor zu sehen, das leere Schiff zu sehen. Es ist ein Spukhaus. Alien war für mich eine Art B-Movie, das auf eine A-Plus-Art und Weise gemacht wurde."

Den Clip gibt es hier zu sehen!