Ridley Scott über Blade Runner 2049: "Ich hätte Regie führen sollen"

Wir alle, die Blade Runner 2049 gesehen haben, wissen, was für eine solide Arbeit Dune Regisseur Denis Villeneuve dort geleistet hat. Sehr geschickte Leistung als Regisseur und wenn man bedenkt, dass Ridley Scott stattdessen den Horrorfilm Alien Covenant inszeniert hat, fühlt es sich im Nachhinein gut an, dass es so geworden ist, wie es gekommen ist.

Ridley ist damit jedoch nicht wirklich einverstanden, da er jetzt argumentiert, dass er es hätte machen sollen, da er beim ersten Film Regie geführt hat (der heute natürlich ikonisch ist). Gegenüber Deadline kommentiert Ridley Blade Runner 2049 auf diese einfache Weise:

"Ich hätte diese Entscheidung nicht treffen müssen. Aber ich musste. Ich hätte Blade Runner 2 machen sollen."

Stimmen Sie Ridley zu, dass er es stattdessen selbst hätte machen sollen?