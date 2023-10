Ridley Scott lobt Fede Álvarez' Alien-Film in den höchsten Tönen

HQ

Wenn Sie sich gefragt haben, ob der kommende Film von Regisseur Fede Álvarez Alien es wert sein wird, ein Ticket zu kaufen, wenn er nächsten Sommer in die Kinos kommt, hat Alien-Schöpfer Ridley Scott ihm anscheinend bereits sein Gütesiegel gegeben.

Im Gespräch mit Guillermo del Toro auf dem DGA Latino Summit 2023 (danke, Collider) sprach Álvarez darüber, wie er Scotts Meinung und Zustimmung zum Film einholen wollte, bevor er weitermachte. Zu diesem Zweck gab Álvarez Scott eine frühe Vorführung des Films, woraufhin Scott dem Film eine ziemlich glühende kurze Rezension gab.

Álvarez sprach mit Scott über den Vorfall und erklärte: "Selbst wenn er nicht darum gebeten hätte, würde ich dorthin gehen und mich an einen Tisch setzen, ihn anschauen und es bekommen. Selbst wenn er sagen würde: "Du hast mein Vermächtnis zerstört", wollte ich vor ihm stehen und ihm in die Augen sehen. Ich wollte keine E-Mail bekommen, in der steht: "Ridley sagt..." Und dann kam er in den Raum und sagte: 'Fede, was soll ich sagen? Es ist verdammt toll."

Álvarez fuhr fort: "Für mich war es wie... Meine Familie weiß, dass es einer der besten Momente meines Lebens war, einen Meister wie ihn zu haben, den ich so sehr bewundert habe, sogar einen Film zu sehen, den ich gemacht habe, aber besonders so etwas... und sprich eine Stunde lang mit mir darüber, was ihm daran gefallen hat. Eines der besten Komplimente, die er sagte, war: "Der Dialog ist großartig. Sind Sie der Schreiber?« Ja!«

Es ist ziemlich aufregend zu hören, dass der Mann, der Alien gemacht hat, von diesem kommenden Projekt beeindruckt ist und hoffentlich bedeutet, dass wir etwas Besonderes erleben, wenn der unbetitelte Alien-Film am 16. August 2024 debütiert.