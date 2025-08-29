Ridley Scott lehnte das Angebot ab, bei Terminator 3 Regie zu führen (und einen Gehaltsscheck von 20 Millionen Dollar)

Ridley Scott hat (trotz einiger deutlich schwächerer Produktionen wie The Last Duel, House of Gucci, Gladiator 2, Napoleon, Alien Covenant) bekanntlich einen Haufen der bemerkenswertesten Filme aller Zeiten inszeniert. Alien, Blade Runner, Gladiator, Black Rain und Themla & Louise ist natürlich keine schlechte Erfolgsbilanz und obwohl er 87 Jahre alt geworden ist (!) hat er nicht vor, in den Ruhestand zu gehen. In den vielen Jahren, in denen er einer der größten Filme der Welt war, hat er natürlich eine Reihe von Projekten abgelehnt, und eines davon war anscheinend Terminator 3. Eine der am meisten geschmähten Fortsetzungen aller Zeiten. In einem kürzlichen Interview mit dem Guardian sagte er, dass man ihn nicht für Geld kaufen könne, weil er 20 Dollar für die Regie von T3 abgelehnt habe.

"Darauf bin ich stolz. Ich lehnte eine Gage von 20 Millionen Dollar ab. Siehst du, ich kann nicht gekauft werden, Alter.. Jemand sagte: 'Frag, was Arnie bekommt.' Ich dachte: 'Das probiere ich mal aus.' Ich sagte: 'Ich will, was Arnie bekommt.' Als sie ja sagten, dachte ich: Fick mich."

Glaubst du, Scott hätte Terminator 3 retten können?