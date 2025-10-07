Ridley Scott kritisiert das moderne Kino: "Wir ertrinken in der Mittelmäßigkeit"

HQ

Der legendäre Filmemacher hat genug vom modernen Kino und glaubt, dass Hollywood sich derzeit in einer Krise befindet. Ridley Scott sagte dies kürzlich bei einem Auftritt am British Film Institute in London, als er offen die heutige Filmlandschaft kritisierte, die seiner Meinung nach "buchstäblich in Mittelmäßigkeit ertrinkt".

"Nun, im Moment finde ich Mittelmäßigkeit – wir ertrinken in Mittelmäßigkeit. Die Anzahl der Filme, die heute buchstäblich weltweit gedreht werden, beträgt Millionen. Es gibt nicht Tausende, es gibt Millionen, und das meiste davon ist."

Scott argumentierte, dass von allen Filmen, die heute produziert werden – sowohl für Kinos als auch für Streaming-Plattformen – nur ein kleiner Bruchteil ein anständiges Qualitätsniveau erreicht. Vielleicht seien etwa zehn Prozent "ziemlich gut", während nur etwa fünf Prozent wirklich herausstechen.

Er kritisierte insbesondere die Abhängigkeit der modernen Industrie von digitalen Effekten, um schwache Drehbücher zu kaschieren und Storytelling-Fehler zu flicken.

"80-60 %, äh, 40 % ist der Rest, und 25 % dieser 40 sind nicht schlecht, und 10 % sind ziemlich gut, und die oberen 5 % sind großartig. Ich bin mir nicht sicher, was ich gerade gesagt habe, aber in den 1940er Jahren, als vielleicht 300 Filme gedreht wurden, waren zum Beispiel 70 % davon ähnlich. Ich denke, dass viele Filme heute durch digitale Effekte gerettet und teurer gemacht werden, weil das, was sie nicht haben, erst einmal auf dem Papier eine großartige Sache ist. Bringen Sie es zu Papier."

Scott gab zu, dass er des modernen Films so überdrüssig geworden ist, dass er begonnen hat, seine eigene Arbeit zu überdenken, nicht aus Nostalgie, sondern einfach, weil er sich dadurch inmitten dessen, was er als eine Flut von Mittelmäßigkeit ansieht, besser fühlt.

"Ich habe angefangen, meine eigenen Filme zu schauen... Und eigentlich sind sie ziemlich gut! Und sie altern auch nicht."

Er nannte Black Hawk Down als Beispiel und zeigte sich erstaunt darüber, wie er es überhaupt geschafft habe, einen solchen Film zu machen. Dennoch hinterließ Scott einen Hauch von Optimismus und merkte an, dass die aktuelle Landschaft zwar düster aussieht, aber immer ein paar Juwelen auftauchen werden, auch wenn sie eher Ausnahmen als die Regel bleiben.