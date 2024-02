Ridley Scott ist Berichten zufolge in Gesprächen, um bei einem Bee-Gees-Film Regie zu führen

HQ

Der legendäre Filmregisseur Ridley Scott ist Berichten zufolge in Gesprächen, um einen Film zu inszenieren, der das Leben und die Karriere der Bee Gees dokumentiert.

Der noch nicht betitelte Film stammt aus der Feder von John Logan, der das Drehbuch zu Scotts historischem Epos Gladiator geschrieben hat. Scott wird den Film auch zusammen mit Graham King für GK Films, Stacey Snider und Michael Pruss für Scott Free produzieren. Paramount Pictures vertreibt das Projekt und das letzte überlebende Mitglied der Gruppe, Barry Gibb, wird als ausführender Produzent fungieren.

Das neueste Musical-Drama von Paramount, Bob Marley: One Love, dominiert derzeit an den Kinokassen und wird voraussichtlich 46,2 Millionen US-Dollar in seiner sechstägigen Eröffnung einspielen. Scotts jüngster Film Napoleon kam letzten November in die Kinos und spielte fast 220 Millionen Dollar ein.

Danke, Abwechslung.