Ridley Scott: "Ich hätte die Fortsetzungen von Alien und Blade Runner machen sollen"

Zwei der ikonischsten Filme des letzten Jahrhunderts sind ohne Zweifel Alien und Blade Runner, die beide von einem jungen Ridley Scott inszeniert und zum Leben erweckt wurden. Die Filme haben sich seitdem zu äußerst beliebten und bahnbrechenden Filmen mit einer Vielzahl von Fortsetzungen entwickelt, aber das ist etwas, dessen sich Scott nie bewusst war, als er die Originale herausbrachte.

Im Gespräch mit Vanity Fair sagt Scott: "Ich war langsam aus dem Startgatter. Ich meine, ich hätte die Fortsetzungen von 'Alien' und 'Blade Runner' machen sollen. Man verändert sich im Laufe der Jahre. Damals wollte ich das nicht noch einmal durchmachen. Also kam Jim Cameron hinzu – und dann David Fincher – bei 'Alien'. "

Scott hat behauptet, dass er nie über Fortsetzungen und zusätzliche Werke informiert wurde, die auf diese Filme folgen und sich in der Entwicklung befinden.

"Ich bin der Autor von zwei Franchises. Die meisten Regisseure in Hollywood – auf jeden Fall, sagen wir, auf meinem Niveau – lassen das Zeug nicht los. Aber ich habe 'Alien' als meinen zweiten Film gemacht, also hatte ich keine große Wahl. Und 'Blade Runner' war mein dritter Film. Ich hatte also keine Wahl, weil ich sehr harte Partner hatte. Es war eine Art 'Willkommen in Hollywood'. Mir wurde nie etwas gesagt oder ich wurde [nach Fortsetzungen] gefragt. Sie können sich vorstellen, dass ich nicht glücklich war."

Scott hat seitdem gesagt, dass Denis Villeneuve mit Blade Runner 2049 gute Arbeit geleistet hat, aber dass er es "bedauert", dass er sich nicht selbst um das Projekt gekümmert hat.

Hättest du gerne gesehen, dass Scott anstelle von Cameron und Villenueve bei den Fortsetzungen Alien und Blade Runner Regie führt?