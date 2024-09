Ridley Scott hat Russell Crowe auf Gladiator 2 nicht konsultiert und es ist ihm egal

HQ

Gladiator 2 soll im November erscheinen. Die Erwartungen an Paul Mescal, der das Erbe des ersten Films weiterführt, sind hoch, und während Paul Mescal die Last zu schultern scheint, die Leistung von Russell Crowe aus dem ersten Film zu erreichen, scheint es, dass der ursprüngliche Schauspieler bei den Diskussionen um den Film völlig außen vor gelassen wurde.

Im Gespräch mit Empire verriet Ridley Scott, dass er Crowe beim zweiten Film überhaupt nicht konsultiert hatte. "Er ist immer noch einer der besten Schauspieler der Welt, und ich denke, wir haben eine gute Beziehung." sagte Scott. "Ich hoffe, dass wir das tun. Solange er nicht anfängt, darüber zu meckern, dass er nicht konsultiert wurde. Warum sollte ich? Er ist tot."

Wir können uns also vorstellen, dass es keinen überraschenden Cameo-Auftritt von Crowe in einer Rückblende oder so etwas gibt. Wenn man bedenkt, dass er am Ende des ersten Films stirbt, macht es Sinn, dass Crowe nichts mit dem zweiten zu tun hat. Wir haben aber immer noch einige wiederkehrende Darsteller, wie Connie Nielsen.