Ridley Scott hat einen Director's Cut von Napoleon

Gestern angekündigt und ab sofort zum Streamen verfügbar, hat Ridley Scott getan, wie man ihn oft kennt, und einen Director's Cut seines neuesten Blockbusters Napoleon veröffentlicht.

Obwohl der Film bei seiner ersten Veröffentlichung erfolgreich war, einige Kritikerfanfaren erhielt und eine gute Menge Geld einspielte, denke ich, dass man mit Fug und Recht sagen kann, dass er nicht der epische Erfolg oder der epische Flop war, den viele erwartet hatten, sondern eine Art Mittelweg zwischen den beiden darstellte.

Das Original, das mit 2h38min bereits ein überragendes Epos ist, wurde mit 48 zusätzlichen Minuten Filmmaterial auf 3h25min (knapp unter der 26-Minuten-Marke) erweitert.

Mit Joaquin Phoenix (Joker, Her, Gladiator) neben Vanessa Kirby (The Crown, Mission: Impossible Franchise erzählt Susan Storm in Marvel s kommendem Fantastic Four Film) Napoleon die Geschichte des ikonischen Franzosen, obwohl er für seine Ungenauigkeiten und die Darstellung des Krieges einige Kritik erhielt. Es wird interessant sein zu sehen, ob der Director's Cut das Original so erweitert, dass diese Schwächen abgedeckt werden.

Der Director's Cut von Napoleon von Ridley Scott kann jetzt über AppleTV+ gestreamt werden.