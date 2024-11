Ridley Scott dreht einen neuen Alien Film

Es gibt nur wenige Regisseure, die enger mit ihren Franchises verbunden sind als Ridley Scott und Alien. Auch wenn Scott nicht die Rechte an der IP besitzt, sind seine Fingerabdrücke überall auf allem, was mit Xenomorph zu tun hat. Er gab sogar Fede Alvarez Feedback zu Alien: Romulus und stellte sicher, dass der Film vor der Veröffentlichung so gut wie möglich war.

Im Gespräch mit The Hollywood Reporter sprach Scott über eine Reihe von bevorstehenden Projekten, die er hat. Es gibt das Biopic über die Bee Gees, einen Film über die Luftschlacht um England, einen weiteren Gladiator und einen neuen Alien Film. Das ist nicht nur eine nette Idee, die Scott hat, denn er hat sich für den Film mit den 20th Century Studios zusammengetan.

Der heute 86-jährige Scott hat in den letzten Jahren viel Arbeit aufgenommen. Napoleon kam letztes Jahr in die Kinos und wurde von der Kritik nur lauwarm aufgenommen, aber egal, was die Kritiker denken, der legendäre Regisseur wird so schnell nicht aufhören, wie es aussieht.