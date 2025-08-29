Ridley Scott bestätigt, dass er gerade dabei ist, Gladiator 3 zu machen

HQ

Ridley Scott hat vielleicht 20 Jahre gewartet, um einen weiteren Gladiator-Film herauszubringen, aber es scheint, dass er nicht annähernd so lange auf den Dreiteiler warten wird. Scott hat bereits bestätigt, dass er dabei ist, den nächsten Schritt in der Gladiator-Geschichte zu schaffen.

In einem Interview mit dem Guardian antwortete Scott auf Fragen, die ihm von Mitgliedern von Online-Communities gestellt wurden. Er wurde nach der Möglichkeit eines weiteren Gladiator-Films und eines weiteren Alien-Prequel-Films gefragt.

"Gladiator ist gerade in Arbeit. Ein weiteres Alien-Prequel - ja, wenn ich eine Idee habe, sicher", sagte Scott.

Wir sind uns nicht sicher, wie lange der "Prozess" für Gladiator dauern wird, aber es scheint, dass Scott kein Interesse daran hat, das Franchise dort zu lassen, wo es liegt. Auch wenn der zweite Gladiator-Film vielleicht nicht so groß war wie der erste, scheint Scott im Moment jedes Projekt, das er will, von Hollywood zu bekommen, und wir können uns nicht vorstellen, dass sie den 87-Jährigen in absehbarer Zeit ablehnen werden.