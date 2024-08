Ridley Scott: "Alien vs Predator war eine dumme Idee"

HQ

Ridley Scott, der bekanntlich den Originalfilm der Alien-Reihe, einen beliebten und gefeierten Klassiker, inszenierte, spricht in einem Interview darüber, was er von den vielen Fortsetzungen hält, die im Laufe der Jahre gemacht wurden.

Er kritisiert besonders, wie Alien als Marke so scheinbar unkontrolliert wachsen durfte, was in seinen Augen das Franchise beschädigt und verwässert hat. Er weist auch darauf hin, dass der biologische Horror, der in der Natur verwurzelt war, in den nachfolgenden Filmen verloren gegangen ist.

Aber vor allem gibt es einen Film, den er als Hauptgrund für den Niedergang von Alien ansieht, nämlich Alien vs. Predator. Ein Film, den er als "eine dumme Idee" bezeichnet, und gegenüber The Hollywood Reporter sagte er:

"Man kommt an den Punkt, an dem man sagt: 'Okay, es liegt tot im Wasser.' Ich denke, Alien vs. Predator war eine dumme Idee. Und ich bin mir nicht sicher, ob es sehr gut lief oder nicht, ich weiß es nicht. Aber irgendwie hat es das Biest zu Fall gebracht."

Stimmst du Ridley Scott zu, war Alien vs. Predator eine dumme Idee?