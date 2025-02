Ridge Racer 64 wurde auf Switch Online veröffentlicht

Nintendo hat seine Auswahl an Switch Online-Spielen heute um den Arcade-Klassiker Ridge Racer 64 erweitert, einen der oft übersehenen Einträge in Namcos langjähriger Franchise. Das Spiel wurde ursprünglich vor ziemlich genau 25 Jahren veröffentlicht und von Nintendo Software Technology entwickelt, dem gleichen Studio hinter Wave Race: Blue Storm und 1080 Avalanche für den GameCube.

Ridge Racer 64 bietet neun verschiedene Strecken, die über drei verschiedene Regionen verteilt sind, und enthält mehrere Spielmodi wie Quick Play, Grand Prix, Car Attack und Time Attack. Darüber hinaus sind Multiplayer-Optionen im Kampfmodus, im Phasenmodus und im Teammodus verfügbar. Das Spiel ist jetzt für alle Switch Online-Abonnenten zugänglich, die auch das Erweiterungspack besitzen.

"Dieser Arcade-Klassiker wurde im Jahr 2000 für die Nintendo 64-Konsole™ veröffentlicht und nimmt dich mit auf rasante Rennen in drei verschiedenen Umgebungen auf insgesamt neun Strecken! Tauche mit Quick Play direkt ein, um drei Runden auf dem Revolution Novice Kurs zu fahren, oder nimm an Grand Prix teil und wähle eine beliebige verfügbare Strecke, um deine Fähigkeiten zu testen. Weitere Modi sind Car Attack, in dem du um bessere Autos kämpfen kannst, und Time Attack, bei dem du nur gegen deine eigene Bestzeit antrittst! Fordere deine Freunde im Mehrspielermodus heraus und gib in drei Modi Vollgas: Kampfmodus, Phasenmodus und Teammodus.

Hast du früher Ridge Racer 64 gespielt? Und was ist dein Lieblingsspiel in der Reihe?