Riders Republic rodelt, düst und zoomt Anfang September durch die Welt

Während des Ubisofts-Forward-Events gab der französische Publisher das Erscheinungsdatum des Mehrspieler-Extremsportspiels Riders Republic bekannt. Der Titel wird am 2. September auf allen aktuellen Playstation-, Xbox- und PC-Plattformen verfügbar sein, wir müssen also nicht mehr lange auf das Spiel warten. Wem es schon jetzt in den Fingern juckt, der kann sich für geplante Beta-Phasen registrieren (die aber noch nicht genauer konkretisiert wurden).

Neben diesem Veröffentlichungsdatum stellte das Entwicklerteam einige Spielmodi und Funktionen von Riders Republic genauer vor. In "Tricks Battle" färbt man Teile des Spielfelds in der Farbe seines sechsköpfigen Teams ein und sammelt währenddessen Punkte, die zum Mannschaftskonto hinzuaddiert werden. Eine klassische Kampagne und kooperatives Free-Roaming in der offenen Welt gibt es ebenfalls. Was der Titel ansonsten noch zu bieten hat, verraten wir euch in dieser kleinen Vorschau.