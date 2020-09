Riders Republic ist Steep 2 mit vielen Spielern

You're watching Werben

Der große Abschluss der heutigen Ubisoft Forward galt einer langen Präsentation von Riders Republic. Das Sportspiel ist im Wesentlichen eine Fortsetzung von Steep, dem Extremsportspiel des Unternehmens, obwohl weder die Pressemitteilung noch einer der zu Wort gekommenen Entwickler eine Referenz zu diesem Projekt herstellen wollte. Weil das Game wohl nie so richtig durchgestartet ist, versucht es das Studio nun mit noch auffälligeren Trailern und einem möglichst großen Spieler-Pool, denn in Riders Republic spielen auf den leistungsstärksten Systemen bis zu 50 Spieler miteinander.

Wir können auf "Fahrrädern, Skiern, Snowboards, Wing Suits und Raketen-Wingsuits" um die Wette düsen und in Herausforderungen Punkteserien hinlegen. Es wird eine Kampagnenerfahrung geben und einige Online-Spielmodi, darunter Arena-Matches für zwölf Spieler à zwei Teams und Trick-Herausforderungen. Auf Xbox Series, PC und Playstation 5 werden 50 Spieler zusammen in sogenannten Massenstartrennen zum Ziel rasen, auf der aktuellen Konsolen-Hardware sind es nur 20. Sieben US-amerikanische Nationalparks sind in Riders Republic nachgebildet worden, um Kulissen für die Spieler zu bieten. Die enthaltenen Gebiete sind:



Bryce Canyon

Yosemite Valley

Sequoia Park

Zion

Canyonlands

Mammoth Mountain

Grand Teton



Das Spiel erscheint am 25. Februar 2021 auf Xbox, Playstation, Google Stadia und auf dem PC. Kosmetische Anpassungsoptionen und andere Formen von Mikrotransaktionen, "die es dem Spieler erlauben das Gameplay in Form von Stufenupgrades zu verbessern", sind bereits im ersten Videomaterial omnipräsent positioniert worden.

