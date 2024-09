Riders Republic, Age of Mythology: Retold und mehr kommen demnächst im Game Pass

HQ

Es ist an der Zeit, noch mehr Titel zur Game Pass -Bibliothek hinzuzufügen, und dieses Mal bekommen wir etwas Liebe von Ubisoft sowie ein Remaster eines der besten Strategiespiele aller Zeiten. Hier erfahren Sie, was Sie in der ersten Septemberhälfte erwartet und wann:



Star Trucker (Cloud, Konsole und PC) - 3. September



Age of Mythology: Retold (Cloud, PC und Xbox Series X|S) - 4. September



Expeditionen: Ein MudRunner-Spiel (Cloud, Konsole und PC) - 5. September



Riders Republic (Cloud, Konsole und PC) - 11. September



Train Sim World 5 (Cloud, Konsole und PC) - 17. September



Wie üblich gibt es auch andere Vergünstigungen für Game Pass -Abonnenten und dieses Mal gibt es Inhaltsrabatte für Dead by Daylight und Ark: Survival Ascended sowie zusätzliche Funktionen für NHL 24 und MultiVersus, über die Sie auf Xbox Wire mehr erfahren können.

Wie es Tradition ist, kommen nicht nur neue Spiele, sondern es gibt auch einige Titel, die verschwinden. Sie haben bis zu 20% Rabatt darauf, bevor sie am 15. September von Game Pass entfernt werden: