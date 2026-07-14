Ride or Die: Staffel 1

Es gibt eine bestimmte Formel, die Prime Video-Serien und -Filme oft anbieten, die sie etwas vergessenswert macht. Meistens sprechen wir von Action-Adventure-Projekten, bei denen ein eleganter und charmanter Held mit einem tollpatschigen Partner zusammengebracht wird, bevor das Duo auf eine weitreichende und oft weltumspannende Reise geschickt wird, bei der sie die Widrigkeiten überwinden und unterwegs alle möglichen Bösewichte ausschalten. Auch hier handelt es sich um eine ziemlich untypische Formel, und vor diesem Hintergrund war mein erster Blick auf Ride or Die durch den Trailer ziemlich überzeugt, dass dies eine weitere wirklich verpassbare Action-Abenteuergeschichte wird.

Es half auch nicht, dass wir von einer Action-Abenteuergeschichte sprechen, in der Hannah Waddingham und Octavia Spencer die Hauptrollen spielen, zwei Schauspielerinnen, die nicht besonders für ihre Action-Fähigkeiten bekannt sind. Es schien, als wäre das eine Art Desaster, die nur darauf wartet, zu passieren, also können Sie sich meine Überraschung vorstellen, als ich die erste Staffel gesehen hatte, als ich feststellte, dass Ride or Die ein ziemlich unterhaltsamer Action-Abenteuer ist.

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Die Prämisse dreht sich im Grunde um zwei beste Freundinnen mittleren Alters, deren Leben auf den Kopf gestellt wird, als eine entdeckt, dass die andere in Wirklichkeit eine internationale Auftragskillerin ist und das schon die ganze Zeit, in der sie sich kennen. Die Lage verschlechtert sich, als die beiden bald in eine komplexe und verschlungene Verschwörung verwickelt werden, an der osteuropäische Gangster, Interpol, Ex-Attentäter, Geldwäscher und britische Politik beteiligt sind. Ja, hier passiert ziemlich viel.

Dank an Schöpferin Tessa Coates, denn die Handlung ist tatsächlich ziemlich kohärent und gut miteinander verwoben. Es fühlt sich nicht nach viel Aufblähung oder unnötigen Handlungssträngen an, es gibt nur Charaktere, die etwas Wertvolles zum Gesamten beitragen, es gibt eine häufige Reihe von Wendungen und Verrätereien, und letztlich wurde hier ein gutes Fundament geschaffen, um ein größeres 'Universum' aufzubauen, wenn man so will. Zugegeben, wir sprechen von einem sehr vertrauten Universum, einer Art von Spionage-Action-Welt, die fast wie eine Erweiterung der Pierce-Brosnan-Ära von James Bond wirkt, in der Geheimdienst, Spionage und Attentäter flamboyanter, skurriler und charismatischer waren als etwa die Daniel-Craig-Ära, die rauer und ernster ist. Vielleicht ist es an manchen Stellen zu ähnlich bestehenden Ideen, aber ich will nicht schlechtmachen, dass es grundsätzlich auch funktioniert und zu unterhaltsamem Fernsehen beiträgt.

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Der Bereich, den ich bei Ride or Die am meisten vermissen würde, sind die Actionszenen und Kampfszenen. Ich bin immer noch weder von Waddingham noch von Spencer als Actionheldinnen überzeugt, tatsächlich denke ich nicht, dass eine von beiden in diesem Unterhaltungsgenre besonders gut ist. Aber wenn die Dinge langsamer werden und die Emotionen aufsteigen, blühen die beiden auf und haben ein großartiges Verständnis und eine gute Verbindung, was zu einer ziemlich überzeugenden Freundschaft führt. Es kommt nur darauf an, ob man die etwas steifen Kampfszenen, Stunts und Verfolgungsjagden dazwischen ertragen kann.

Darüber hinaus erweisen sich die übrigen Nebendarsteller als recht überzeugend: Ed Skrein blüht als einfältiger Gauner auf, Bill Nighy sticht als kontrollierender Geheimdienstdirektor hervor und Slyvia Hoeks gibt ihre beste Nachahmung einer karikierten Bond-Bösewichtin ab. Letztere kann an manchen Stellen etwas peinlich und übertrieben sein, erweist sich aber auch als kompetente und passende Bösewichtin, die man zu hassen lernt, aber gleichzeitig mehr über ihre wahren Beweggründe wissen möchte.

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Aber alles in allem sticht Ride or Die als eine weitere Prime-Video-Actionserie hervor, bei der ein guter Kerncast und insgesamt ordentliche Darstellungen mit einem breiten Budget unterhaltsam sind. Es ist etwas vergessenswert und wird in die Mega-Bibliothek an Originalinhalten von Prime Video übergehen, aber es macht Spaß genug, um die acht Episoden genug anschaulich zu machen. Es ist, einfach gesagt, eine okay Fernsehserie.