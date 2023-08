Sportspiele. Das Genre, in dem es möglich ist, Jahr für Jahr im Grunde dasselbe Spiel zu veröffentlichen. Motorradspiele waren nicht anders und wenn du mich fragst, was jetzt der große Unterschied zu vor fünf Jahren ist, kann ich dir keine Antwort geben. Aber mit Ride 5 scheint es endlich, dass Milestone einen Versuch unternommen hat, etwas Neues zu veröffentlichen.

Wie ich in der letztjährigen Rezension erwähnt habe, ist eines der besten Dinge an der Ride-Serie, dass sie nicht an bestimmte Lizenzen gebunden sind und nicht alles auf ein Rennen, eine Serie oder einen Hersteller basieren müssen. Dies ermöglicht es dem Entwickler, sich mehr Freiheiten bei den Inhalten zu nehmen als bei anderen Serien wie der MotoGP, wo alles perfekt zum Rennplan, den teilnehmenden Teams und den Fahrern selbst passen muss. Daher können sie die Gelegenheit nutzen, 44 verschiedene Strecken zu haben, sowohl echte als auch benutzerdefinierte. Und es gibt auch mehr als 270 verschiedene Motorräder verschiedener Marken (20) und Stärken.

Milestone nutzt dies im Hauptmodus des Spiels, dem Karrieremodus, voll aus. Wenn es um Motorsportspiele geht, geht es normalerweise darum, ganz unten anzufangen und sich nach oben zu arbeiten. Gewinne Amateurrennen, qualifiziere dich, um gegen die großen, starken Rennfahrer anzutreten. Du verstehst, was ich meine. In Ride 5 fangen wir natürlich immer noch bei Null an. Wir sind Amateure, die die schwächsten Motorräder fahren dürfen. Wir brüllen in einer 250ccm-Meisterschaft mit drei Rennen, aber zum Glück kommt das Upgrade direkt danach. Das nächste Kapitel ist der Sprung auf 600ccm mit einem Nicht-Meisterschafts-Event mit vier Rennen. Mach es gut genug und der nächste wird freigeschaltet. Diesmal ein Rennen gegen einen Rivalen. Der rivalisierende Bereich ist etwas, auf das sie sich in diesem Jahr konzentrieren. Während es während der Rennen normalerweise nur eine andere Farbe für ihren Namen gibt, gibt es gelegentlich Solorennen gegen diese Charaktere, was ihnen auch eine Persönlichkeit und einen Hintergrund verleiht. Einer der ersten ist Charles Nolan, von dem wir erfahren, dass er "Fast Charlie" genannt wird und der auf vier Rädern dominierte. Jetzt unternimmt er einen Versuch auf zwei und fordert ein Rennen in Daytona heraus. Der gesamte Karrieremodus ist sehr tiefgründig und kann lange gespielt werden, insbesondere mit der Mischung aus verschiedenen Motorrädern, Strecken und Gegnern. Es ist in vier verschiedene Akte unterteilt, wobei Sie nach jedem Akt auch optionale Zusatzereignisse spielen können, die mit diesem Akt verbunden sind.

Glücklicherweise ist das Risiko, von einem Fahrrad angefahren zu werden, geringer, wenn Sie der Erste sind.

Ein weiterer Schwerpunkt in diesem Jahr ist das dynamische Wetter, das gefühlt alle Motorsportspiele haben. Es ist genau das, wonach es sich anhört. Während eines Rennens kann sich das Wetter von Sonne zu Regen, von bewölkt zu sonnig und anderen Mischungen ändern. Um dabei zu helfen, haben sie auf ein neues System für Himmel und Wolken umgestellt. Es gibt jetzt Wolken in 3D, die es den Spielern laut den Entwicklern ermöglichen können, die Form der Wolken zu sehen und zu sehen, wie sie mit Licht interagieren, basierend auf ihrer Dichte. Und klar, als ich ein paar Minuten mit dem Motorrad still stand und einfach nur die Wolken beobachtete, habe ich es bemerkt, aber während der Fahrt denke ich nicht darüber nach. Gute Ergänzung, aber nichts, was wirklich auffällt.

Der Karrieremodus bietet viele Inhalte.

Auf der technischen Seite haben sie auch einige Änderungen und Verbesserungen an der Physik vorgenommen. Sie haben das Aufhängungssystem überarbeitet, um die internen Komponenten nachzubilden, eine neue simulierte Interaktion zwischen Fahrer und Fahrrad hinzugefügt, und es gibt jetzt eine neue physische und grafische Verformung der Räder. Sowie weitere Dinge. Einige Dinge sind auffälliger und andere weniger, aber ich würde nicht sagen, dass ich einen großen Unterschied in der Fahrt zum letzten Jahr spüre. Es ist jedoch besser und es ist in der Regel eine Freude, auf der Strecke zu fahren. Das 24-Stunden-Langstreckenrennen, das jetzt möglich ist, habe ich mich allerdings noch nicht getraut. Glücklicherweise müssen wir nicht alles auf einmal machen, denn es gibt Möglichkeiten, während des Rennens zu speichern und später weiterzumachen. Dieses Rennen kann auch online mit bis zu 20 Spielern gespielt werden.

Wenn es um Multiplayer geht, ist der geteilte Bildschirm endlich zurückgekehrt. Jetzt kannst du also wieder mit einem Freund neben dir auf der Couch spielen. Was leider immer noch da ist, sind die computergesteuerten Rennfahrer, die immer noch etwas zu unberechenbar sind. Es fühlt sich immer noch so an, als würden sie meinen Fahrer komplett ignorieren und mir auf einer Geraden direkt in den Arsch fahren oder in einer Kurve ihr bestes Slide-Tackle von der Seite versuchen.

Insgesamt ist Ride 5 ein Schritt nach vorne für die Serie und es ist derzeit das beste Spiel der aktuellen Konsolengeneration im Subgenre des Motorradrennsports. Die Verbesserungen an der Präsentation und dem Karrieremodus sind hervorragend, und auf der Strecke fühlen sich die Motorräder, von einem Suzuki von 1981 bis zu einem brandneuen Honda, genau so an, wie sie sollten.