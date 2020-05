Ride 4 zielt auf Veröffentlichung im Oktober ab

Racing-Spezialist Milestone hat ein paar Infos für Ride 4 im Gepäck, denn das neue Motorradrennspiel wird voraussichtlich am 8. Oktober auf PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Den Spielern werden ein "komplett erneuerter" Karrieremodus und ein neuer Ausdauermodus versprochen, erfahrene Fahrer dürfen sich zudem auf dynamische Beleuchtung und sich veränderndes Wetter freuen. Kraftstoff- und Reifenmanagement sind wichtige Faktoren in den Rennen, die entsprechend berücksichtigt werden müssen.

Die anderen Fahrer werden von einer Renn-KI namens A.N.N.A. (Agent für künstliche neuronale Netze) gesteuert und es wird dedizierte Server für Online-Matches geben. Ansonsten erinnert uns die Pressemitteilung lediglich noch einmal daran, dass "jedes einzelne Fahrraddetail sorgfältig zu ihrem realen Gegenstücken reproduziert" wurde. Für zusätzliche Authentizität wurden Tracks in diesem Jahr mithilfe von Laser- und Drohnen-Scans zum Leben erweckt.