Ride 4 saust dank Smart Delivery auf Xbox Series X (und PS5)

Am 8. Oktober veröffentlicht Milestone ein weiteres Motorradrennspiel, um ihr Repertoire in diesem Genre weiter auszubauen. Ride 4 wird, wie wir heute erfahren haben, allerdings nicht nur auf den alten Spielsystemen herumcruisen, denn das italienische Studio bereitet den Sprung in die nächste Konsolengeneration vor. Der Titel wird am 21. Januar auf Playstation 5 und Xbox Series X unter anderem für all diejenigen Spieler bereitstehen, die das Game bereits auf PS4 und Xbox One gekauft haben. Xbox' Smart-Delivery-Option werde unterstützt, auf der Playstation können die Spieler ebenfalls den Generationssprung von PS4 auf PS5 vollziehen. Da über diese Prozedur aktuell noch nichts bekannt ist, weiß auch Milestone momentan noch nicht, wie genau das geschehen wird.

Die Entwickler versprechen jedoch schon jetzt, dass ihre Motorräder auf den starken Systemen der nächsten Jahre mit 60 Bildern pro Sekunde und einer Auflösung von "bis zu" 4K über die Piste brettern werden. Das soll unter anderem mittels Streaming-Lösung möglich sein, erklärt das Unternehmen ohne dabei etwaige Details zu spezifizieren. Darüber hinaus werde der Dualsense-Controller der PS5 genutzt, um den Fahrtwiderstand der Beschleunigungs, bzw. der Bremsmanöver auf die Spieler zu übertragen. Sogar die Vibration des Asphalts sei dank der haptischen Technologie für die Fahrer spürbar, heißt es in der Pressemitteilung.