Ride 4 pest nun auch über PS5 und Xbox Series

You're watching Werben

Ride 4 ist das neueste Kapitel der Motorrad-Rennserie, das ihr ab sofort auch nativ auf Playstation 5 und Xbox Series erleben könnt. Milestone meldete sich diese Woche noch einmal zurück, um Spieler daran zu erinnern, dass die Playstation-4- und Xbox-Series-Versionen des Spiels in den meisten Fällen ohne zusätzliche Kosten aufgerüstet werden kann. Playstation-Spieler müssen ihre digitale Version jedoch bis zum 30. April 2021 abgreifen, sonst verlieren sie anscheinend den Anspruch darauf. Alle zuvor gekauften DLCs sind digital wie gewohnt übertragbar.

Auf den neuen Systemen könnt ihr 60 Bilder pro Sekunde bei einer Auflösung von "bis zu" 4K-Qualität erwarten. Auf der neuen Playstation finden die Spieler taktiles Feedback und Vibrationen vor, die ein Gefühl für das Gas-Pedal, die Bremsen und teilweise auch für die Strecke an die Rennfahrer übertragen. Darüber hinaus sei die SSD-Festplatte dazu in der Lage, Texturen schneller zu laden, was hoffentlich dazu führt, dass ihr weniger Zeit im Boxenstopp verbringt.