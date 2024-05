Riddick: Furya beginnt im August mit den Dreharbeiten

Seit fast einem Jahrzehnt ist von einem vierten Riddick-Film die Rede, ohne dass etwas passiert ist, aber jetzt scheint es, dass der Antiheld Riddick tatsächlich vor einem Comeback steht, wieder einmal gespielt von Vin Diesel.

Nach Jahren in einer Art Schwebe hat Diesel anscheinend eine kurze Pause vom Fast & Furious-Franchise erhalten, und am 26. August beginnen die Dreharbeiten zu Riddick: Furya, die in England, Spanien und Deutschland gedreht werden. In der offiziellen Synopsis heißt es:

"In Riddick: Furya kehrt Riddick endlich auf seine Heimatwelt zurück, einen Ort, an den er sich kaum erinnern kann und von dem er befürchtet, dass er in Trümmern liegen könnte. Doch dort findet er andere Furianer, die gegen ein neues Monster um ihre Existenz kämpfen. Und einige dieser Furianer sind Riddick ähnlicher, als er es sich je hätte vorstellen können."

Diesel wird nicht nur Riddick spielen, sondern den Film auch über seine eigene Firma One Race Films produzieren. Es ist unklar, wann er tatsächlich Premiere haben wird, aber es ist wahrscheinlich, dass es nächstes Jahr sein wird, obwohl ein Film wie Riddick: Furya voraussichtlich viel Postproduktion haben wird.

