Ricky Gervais und Netflix arbeiten gemeinsam an einer animierten Comedy-Serie

Jeder, der Ricky Gervais in den sozialen Medien folgt, weiß, dass er ein großer Fan von Katzen ist und häufig Bilder seiner geliebten Katzenfreunde postet. In naher Zukunft wird Gervais diese Verehrung für Katzen nutzen, um eine neue Serie für Netflix zu kreieren, die das Angebot des Streamers an Animationsprojekten weiter ausbauen wird.

Nach dem immensen Erfolg von After Life wird die nächste Serie, die Gervais für Netflix abliefern wird, Alley Cats heißen. Wir haben noch nicht viele Informationen darüber, aber wir wissen, dass es sich um eine animierte Comedy-Serie für Erwachsene handeln wird, die irgendwann im Jahr 2026 Premiere haben wird.

Der Slogan für Alley Cats fügt hinzu: "Sieben Leben, null Ficks."

Wir haben auch einen ersten Blick auf die Show durch ein neues Bild, das geteilt wurde und einen Einblick in die Hauptfiguren der Katzen zu geben scheint, die im Mittelpunkt stehen werden, wenn Alley Cats nächstes Jahr erscheint.