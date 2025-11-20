Ricky Gervais' nächstes Netflix-Stand-up-Special erscheint Ende Dezember

Ricky Gervais ist wohl derzeit der größte Komiker der Welt, da er so populär geworden ist, dass er häufig weltweit tourt und Stand-up-Specialshows präsentiert, die Millionen und Abermillionen von Zuschauern auf Netflix anziehen. In der Vergangenheit gehörten dazu Humanity, SuperNature, Armageddon, und jetzt im Jahr 2025 können wir uns auf Mortality freuen.

Wie Netflix bestätigt hat, wird Gervais am 30. Dezember zurückkehren und eine weitere Stand-up-Show liefern, die zweifellos voller heikler und derber Witze sein wird, die Grenzen überschreiten, aber gleichzeitig urkomisch sind.

Wir haben bisher nichts Weiteres zu berichten, was diese Serie bieten wird, außer dem untenstehenden Bild, das Netflix geliefert hat.