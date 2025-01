Rick Riordan spricht über Percy Jackson and the Olympians: Staffel 2

HQ

Große Dinge kommen nach Camp Half-Blood. Während eines Goodreads-Q&A teilte der Autor seine Begeisterung mit, nachdem er die ersten Schnitte der ersten beiden Episoden gesehen hatte, lobte die verstärkte Rolle von Clarisse LaRue, einer Schlüsselfigur in The Sea of Monsters, und feierte Dior Goodjohns Darstellung der Figur. Hier ist, was der Autor zu sagen hatte: "Ich freue mich auf alles über die zweite Staffel von PJO! Ich habe jetzt erste Schnitte der ersten beiden Episoden gesehen (noch ohne Postproduktionseffekte) und sie sind schon erstaunlich. Eine Sache, die ich an der zweiten Staffel sehr schätze, ist, dass Clarisse LaRue eher eine Hauptfigur ist, genau wie im Buch Sea of Monsters. Dior Goodjohn hat in dieser Staffel definitiv ihr 'A-Spiel' mitgebracht - ich kann es kaum erwarten, dass die Zuschauer ihre unglaubliche Arbeit sehen!"

Hat Ihnen die erste Staffel von Percy Jackson gefallen? Freust du dich schon auf den zweiten?