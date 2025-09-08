Rick Davies, Mitbegründer von Supertramp, verstorben

HQ

"Goodbye Stranger" mag der Titel eines seiner berühmtesten Songs sein, aber dank seiner Musik war Rick Davies für die Zuhörer nie ein Unbekannter. Der Supertramp-Mitbegründer ist nach langer Krankheit gestorben, wie die Band am Montag mitteilte. Als Sänger, Songwriter und Pianist trug er dazu bei, den unverwechselbaren Sound der Gruppe zu formen, von gefühlvollen Balladen bis hin zu Hymnen, die eine Ära definierten. Der gebürtige Engländer gründete Anfang der Siebziger die Band Supertramp und schuf eine Mischung aus Rock und Pop, die über Generationen hinweg Anklang fand. Auch nach dem Ausstieg seines langjährigen Weggefährten Roger Hodgson hielt Davies die Band am Leben und festigte ihren Platz in der Musikgeschichte. Ruhe in Frieden, Rick Davies.