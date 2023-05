Rick Dalton von Once Upon a Time in Hollywood ist gestorben

In einer ziemlich bizarren Wendung der Ereignisse hat Regisseur Quentin Tarantino nun bekannt gegeben, dass Rick Dalton leider verstorben ist. Dalton, ein fiktiver Schauspieler, gespielt von Leonardo DiCaprio in Once Upon a Time in Hollywood, soll friedlich in seinem Haus auf Hawaii verstorben sein, und warum Tarantino den Tod einer von ihm geschaffenen Figur ankündigt, bleibt bis jetzt unklar.

Die Nachricht vom Tod wurde auf dem Kanal The Video Archives Podcast Twitter geteilt, wobei es sich um einen Podcast handelt, den Tarantino zusammen mit Roger Avery moderiert. In dem Beitrag heißt es:

"Wir sind traurig über die Nachricht vom Tod des Schauspielers Rick Dalton, der vor allem für seine Rollen in der erfolgreichen TV-Serie Bounty Law und der The Fireman-Trilogie bekannt ist.

"Rick ist friedlich in seinem Haus auf Hawaii verstorben und hinterlässt seine Frau Francesca.

"RIP Rick Dalton 1933-2023"

In einem Folgekommentar heißt es weiter: "Wegen seines Todes wurde die Episode für Rollerball verschoben. Stattdessen werden wir am Dienstag mit einer von Quentin entworfenen Gedenkepisode zurückkommen, in der einige von Ricks besten Rollen zu sehen sind."

Dalton wäre bei seinem Tod 90 Jahre alt gewesen, und was letztendlich mit den anderen Charakteren im Film passiert ist, abgesehen davon, dass Daltons Leben durch seine Frau Francesca (gespielt von Lorenza Izzo) weitergeht, wurde kein Wort über sein Stuntdouble Cliff Booth (alias Brad Pitt) gesprochen.