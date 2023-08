Rick and Morty-Produzent nach der Entlassung des Schöpfers: "Die Show ist besser geworden"

HQ

Wie wir alle wissen, wurde Rick and Morty-Schöpfer Justin Roiland nach Vorwürfen häuslicher Gewalt gefeuert. Obwohl die Beweise nicht standhielten und Roiland von der ganzen Sache freigesprochen wurde, kehrte er nie in seine Rolle als Regisseur und Hauptsynchronsprecher zurück und bleibt gefeuert und von seiner eigenen TV-Show ausgeschlossen. Produzent Steve Levy sieht dies als positiv für die Grundqualität von Rick and Morty, die nur "besser geworden" ist.

Laut LA Times: "Die Arbeit, die wir auf breiter Front leisten, ist nur besser geworden. Wenn die neue Staffel herauskommt, werden wir uns darauf konzentrieren, wie großartig alles geworden ist. Wir hoffen, dass die Fans erkennen, dass dies die gleiche alte Show ist, vielleicht sogar noch besser!"

Justin selbst schrieb dies auf Twitter über den Freispruch und sagte, dass so viele Menschen um ihn herum ihn verurteilten, bevor die Beweise überhaupt überprüft wurden:

"Ich habe immer gewusst, dass diese Behauptungen falsch waren – und ich hatte nie einen Zweifel daran, dass dieser Tag kommen würde. Ich bin dankbar, dass dieser Fall abgewiesen wurde, aber gleichzeitig bin ich immer noch zutiefst erschüttert von den schrecklichen Lügen, die während dieses Prozesses über mich berichtet wurden."

Das Veröffentlichungsdatum von Staffel 7 muss noch bekannt gegeben werden und wir wissen nicht, welche beiden Synchronsprecher Roilands ikonische Stimme ersetzen und nachahmen werden, aber wenn wir es tun, können Sie natürlich hier auf der Website darüber lesen.