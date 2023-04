Rick and Morty: The Anime soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden

HBO hatte gestern Abend eine absolute Explosion von Informationen. Die Produktionsfirma, die beschlossen hat, ihren Streaming-Service von HBO Max auf nur Max umzubenennen, hat die Harry-Potter-Serie bestätigt, einen Teaser für The Penguin gezeigt und sogar enthüllt, dass die Rick and Morty-Anime-Serie später in diesem Jahr in den Dienst kommen wird.

Bekannt als Rick and Morty: The Anime, wissen wir im Moment nur, dass die Serie später in diesem Jahr zu Max kommen wird. Es gibt keine Erwähnung der Handlung oder der Stimmbesetzung, obwohl es wahrscheinlich ist, dass Justin Roiland zurückkehren könnte, da er zuvor von den gegen ihn erhobenen Anklagen wegen häuslicher Gewalt freigesprochen wurde.

Werden Sie sich diese einzigartige Version der Zeichentrickserie ansehen?