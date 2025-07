Rick and Morty-Spin-off mit President Curtis offiziell bestätigt

Das Rick and Morty-Universum wächst auf Hochtouren, und jetzt hat Adult Swim eine brandneue Ergänzung der chaotischen Franchise enthüllt, ein Spin-off, das sich um President Curtis dreht. Die Serie wird von Rick and Morty-Schöpfer Dan Harmon zusammen mit James Siciliano entwickelt, und das Duo beschreibt sie als eine verrückte Mischung aus "interdimensionaler Diplomatie, übernatürlichen Ermittlungen und bizarren Krisen". Natürlich steht der titelgebende Präsident im Mittelpunkt, unterstützt von seinen loyalen Mitarbeitern, die bereit sind, jede Situation zu meistern, die ihnen in den Weg gestellt wird.

Zur Besetzung gehören auch Stephanie Beatriz (Brooklyn Nine-Nine) und Jim Rash (Community). In einem Interview mit The Hollywood Reporter sagte Keith David, der Curtis seine Stimme leiht:

"President Curtis war schon immer ein Riesenspaß zu spielen. In dieser neuen Serie seine Welt tiefer erkunden zu können, ist ein Traum. Ich kann es kaum erwarten, dass die Fans sehen, was für ein Chaos er anrichtet, wenn Rick nicht da ist, um das Rampenlicht zu stehlen."

Der Präsident von Adult Swim, Michael Ouweleen, stimmte dem zu und fügte hinzu, dass die Show dank Curtis' starker Persönlichkeit auch ohne ihre Rick and Morty-Verbindung grünes Licht erhalten hätte. Es wurde noch kein Premierentermin bekannt gegeben, aber für Fans von Rick und Morty verspricht dies eine aufregende neue Reise zu werden.