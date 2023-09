Rick and Morty enthüllt neue Stimmen im Trailer zu Staffel 7

HQ

Es ist einen Monat her, dass Adult Swim angekündigt hat, dass Staffel 7 von Rick and Morty am 15. Oktober amerikanischer Zeit beginnen wird, also haben sich die Theorien darüber, wer Justin Roiland als Titelfiguren ersetzt, gerade intensiviert. Jetzt wissen wir wenigstens, dass der Soundalike sehr gut ist.

Denn Adult Swim hat den ersten Trailer für die siebte Staffel von Rick and Morty veröffentlicht, und es muss gesagt werden, dass dieser mysteriöse Schauspieler einen großartigen Job macht, auch wenn Rick ein kleines bisschen weniger ruppig klingt und Morty irgendwie in die Pubertät kommt. Deshalb ist es ziemlich interessant, dass wir immer noch nicht erfahren, wer diese Person ist, da dies anscheinend erst im Abspann der ersten Folge enthüllt wird.

Was denkst du über die neuen Stimmen?