Richtlinie 8020

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"Im All kann dich niemand schreien hören." Wir haben im Laufe der Jahre viele Variationen dieses klassischen Slogans gesehen. Filme wie Alien und The Thing haben seit Jahrzehnten alle Arten von Popkultur inspiriert, und nun hat Supermassive seine Sichtweise angeboten: "Im Weltraum nimmt der Tod viele Formen an." Supermassive Games ist ein Studio, das keine Angst hat, seine Inspirationsquellen für alle sichtbar zu machen. Das zeigt sich in der überwiegenden Mehrheit ihrer Spiele, von denen fast alle Parodien aller möglichen Horror-Subgenres sind. Während ihre vorherigen Titel – besonders Until Dawn – oft ein mit Referenzen gefüllter Abenteuer in der Horrorwelt waren, ist Directive 8020 in seinem Erzählstil viel fokussierter und ernster. Ja, das Spiel ist eine Neuinterpretation der klassischen Filme von '79 und '82, aber aus Liebe zu ihnen hat das Entwicklungsteam eines ihrer besten Spiele bisher geschaffen.

Directive 8020 ist Teil der Anthologie The Dark Pictures, aber das wird nicht auf dem Poster beworben, und ich habe Schwierigkeiten zu verstehen, warum. Offenbar hat das Studio sich entschieden, es nicht in den Titel aufzunehmen, um die Kommunikation rund um das Spiel klarer zu machen. Gleichzeitig gibt es im Spiel nichts, was es notwendig macht, dass es Teil der Anthologie ist, und es ist stark genug, um für sich allein zu stehen, daher ist es etwas verwirrend, warum Supermassive darauf besteht, Teil der Serie zu sein, es aber etwas verborgen hält. Eines der Elemente, die in allen vorherigen Spielen vorhanden waren, war die übergeordnete Erzählung, die vom geheimnisvollen Kurator zusammengehalten wurde, der zwischen den Szenen immer einen kryptischen Kommentar oder einen unverständlichen Rat gab. Er ist hier nirgends zu finden. Vielleicht planen sie, es später in ein größeres Universum einzubinden, aber man muss eigentlich keines der vorherigen Spiele der Reihe gespielt haben. In vielerlei Hinsicht ist es gut, dass die Richtlinie 8020 dieses Gepäck abgelegt hat. Supermassive präsentiert hier eine ernste und mitunter zum Nachdenken anregende Sci-Fi-Geschichte, in der die Quick-Time-Events etwas abgeschwächt und mehr Wert auf klassische Gameplay-Elemente wie Stealth und Survival-Horror gelegt wurden, ohne dabei die DNA der Serie zu verlieren: den Erzählbaum mit all seinen Ästen.

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Cassiopeia ist ein Raumschiff, das vorausgeschickt wird, um eine neue Kolonie auf dem Planeten Tau Ceti f zu beobachten und zu bestimmen, dem einzigen bewohnbaren Planeten, den die Menschheit im Universum finden konnte. Die Erde stirbt langsam, daher ist die Gründung dieser Kolonie entscheidend für das Fortbestehen der Menschheit. Als die Besatzung nach acht Jahren Winterschlaf langsam zur Vernunft kommt, entdecken sie, dass das Schiff von einem Meteoriten getroffen wurde, der tief in den Rumpf eingegraben ist und neue Passagiere mitgebracht hat: eine außerirdische und geheimnisvolle Lebensform. Es wird schnell klar, dass diese Lebensform nicht nur aggressiv und tödlich ist, sondern auch andere Lebensformen nachahmen kann. Wir sprechen nicht nur über das äußere Erscheinungsbild; Sie kann auch Verhalten und Persönlichkeit nachahmen. So ist die Bühne für großes Drama bereitet, und die Besatzung muss nun sowohl darum kämpfen, das Schiff zusammenzuhalten als auch ihr gegenseitiges Misstrauen zu überwinden.

Der klassische Trick in einem Thriller oder Horrorfilm besteht darin, dem Publikum mehr Informationen zu geben, als die Figuren in der Geschichte haben. Idealerweise sollte das so effektiv gemacht werden, dass man am liebsten "Geh da nicht rein!" auf den Bildschirm rufen möchte, und genau hier begann Directive 8020 mich sofort angenehm zu überraschen. Es muss gesagt werden, ich denke, der Film Alien von 1979 ist der beste Film aller Zeiten, daher bin ich sehr skeptisch, wenn jemand versucht, ihm mitzuhalten, aber dieser Skeptizismus verschwand schnell, und ich war von der Spannung gefesselt. Das Interessante ist, dass man einige der Entscheidungen treffen kann – oder eben nicht, für die man den Figuren in Horrorfilmen immer die Schuld gibt. Im Verlauf der Geschichte wird jedoch klar, dass man als Spieler nicht so viele Informationen hat, wie man dachte, und bald kommen die Konsequenzen auf einen zu. Unter der Oberfläche der Erzählung spielt sich viel vor sich, und es gibt Dinge, die ich nicht verraten werde, aber ich möchte betonen, dass Supermassive in Directive 8020 mit ihren narrativen Zweigen einen besseren Job macht als in all ihren vorherigen Spielen. Das liegt vor allem daran, dass sie in ihrer Erzählweise fokussierter sind als zuvor. Sie hatten oft die Tendenz, Charaktere an verschiedenen Orten mit unterschiedlichen Zielen aufzuteilen, aber hier bleibt es relativ einfach. Wie im Alien-Film sitzen alle Figuren im selben Boot, und obwohl es für Aliens künstlerische Qualität entscheidend ist, dass Ellen Ripley, gespielt von Sigourney Weaver, die Protagonistin ist, ist es leicht vorstellbar, dass die Handlung praktisch und mechanisch weitergehen könnte, selbst wenn sie während der Geschichte sterben würde. Dasselbe gilt für die Richtlinie 8020. Der Fokus liegt mehr auf dem Gesamtziel der gesamten Crew, und je nach den Entscheidungen und den Charakteren, die wann, sterben, kann der Weg zu diesem Ziel variieren. Es kann so sehr variieren, dass sie vielleicht gar nicht ankommen.

Die sehr pragmatische Motivation für den Spieler erlaubt der Erzählung, freier zu atmen. Oft wirkt es künstlich, wenn das Worldbuilding in einem Spiel durch Notizen und Audioaufnahmen erfolgt, die man verstreut findet, aber hier fühlt es sich natürlich und nicht zuletzt wichtig an. Die zugrundeliegenden Ereignisse und Verschwörungen, die wie eine Unterströmung unter der oberflächlichen Handlung laufen, fügen sich allmählich wie ein Puzzle zusammen. Jede kleine Information kann so wichtig sein, dass sie tatsächlich deine Entscheidungen als Spieler beeinflusst. Es ist viel wirkungsvoller und befriedigender, eine Entscheidung auf Grundlage der eigenen Interpretation der verfügbaren Informationen zu treffen, statt auf dem System von Foreshadowing und Flashforwards, das Supermassive in ihren vorherigen Spielen verwendet hat.

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Obwohl das Setup stark ist, ist es genauso wichtig, dass alle verschiedenen Handlungsstränge richtig und zufriedenstellend zusammenkommen, und hier ist Supermassive erfolgreicher als zuvor. Aber hier beginnt man auch zu spüren, wie das Kartenhaus wackelt. Insgesamt sind die meisten Handlungspunkte vollständig gelöst, aber es gab Szenen und längere Abschnitte gegen Ende, in denen ich völlig verwirrt war und nicht ganz verstand, was passierte. Man kann schnell erkennen, dass wahrscheinlich eine Szene oder ein Dialog ausgeschnitten wurde oder dass die Szene zu einer anderen wechselt, weil zum Beispiel eine Figur tot ist oder an einem anderen Ort ist. Es zerstört die Illusion. Wenn die Lage an Fahrt gewinnt und die Einsätze steigen, können Charaktere in schneller Folge sterben, ohne dass die anderen Crewmitglieder viel reagieren. Natürlich ist es ein kompliziertes und ressourcenintensives Projekt für einen Entwickler, alle Variablen zu berücksichtigen, aber es ist ein Projekt, das er selbst in Gang gesetzt hat, daher ist das ein berechtigter Kritikpunkt. Insgesamt würde ich aber sagen, dass Supermassive mit ihrem Erzählbaum erfolgreich ist.

Als neue Funktion haben sie sich entschieden, diesen narrativen Baum in einem System namens "turning points" zu visualisieren. Hier kann man alle Punkte sehen, an denen man in eine andere Richtung gegangen sein könnte, und man kann sofort zurückgehen und einen anderen Weg ausprobieren. Ich habe mich entschieden, meinen ersten Durchlauf auf dem Schwierigkeitsgrad "Überlebender" zu spielen, wo diese Option bis zum Ende gesperrt ist, und ich würde das definitiv empfehlen. Es war schwer, mit den Konsequenzen seiner Handlungen leben zu müssen, aber auch befriedigender, da die Geschichte sich natürlich entfalten darf. Außerdem macht es es befriedigender, nach Abschluss zu bestimmten Szenen zurückzukehren. Die Einführung des Turning Points-Systems mag zunächst etwas vom Geheimnis nehmen, ist aber tatsächlich eine wirklich großartige Ergänzung. Du kannst das Spiel in etwa 6-8 Stunden durchspielen, und vielleicht hast du keine Lust, alles noch einmal durchzusehen, nur um zu sehen, wie sich eine einzelne Szene anders entwickelt oder um eine Note zu übernehmen, die du in einer anderen Szene verpasst hast. Wenn du das Gefühl hast, dass das System die Spannung ruiniert, kannst du es einfach nicht verwenden, da im Gameplay nichts dazu besteht, damit zu interagieren.

Die Geschichte wird von insgesamt gutem Schauspiel und Animationen getragen. Die Spiele von Supermassive sind nicht auf dem gleichen Niveau oder Budget wie die von Naughty Dog, aber sie haben sich besonders bemüht, die Schauspielerei so glaubwürdig wie möglich zu gestalten. Wir entkommen den peinlichen Grimassen und leeren Blicken ihrer vorherigen Spiele nicht ganz, aber selbst in diesem Punkt ist Directive 8020 das beste, was die Entwickler bisher geschaffen haben, und insgesamt bleibt die Immersion erhalten. Wenn sich die Handlung jedoch um Doppelgänger dreht, ist es verwirrend, wenn eine Figur künstlich oder leblos erscheint; Liegt es daran, dass sie eine Nachahmung sind, oder liegt es daran, dass die Animation nicht ganz stimmt? Ich möchte noch einmal betonen, dass es meistens gut funktioniert.

Die Geschichte und die erzählerischen Elemente, die durch die Entscheidungen des Spielers angetrieben werden, sind das, wofür Supermassive bekannt ist, und genau das hat sie in der Branche schon mit Until Dawn hervorgehoben. Wo sie ihr Können noch nicht wirklich gezeigt haben, sind in traditionelleren Spielsequenzen wie Stealth oder Survival Horror, aber mit Directive 8020 machen sie große Schritte in diese Richtung – und vor allem schaffen sie es. Es sind keine bahnbrechenden Stealth-Sequenzen, da sie relativ einfach gehalten werden, mit einem Punkt am anderen Ende des Bereichs, den man ohne Entdeckung erreichen muss. Zwischen Charakter und Ziel gibt es vielleicht kleine Rätsel oder alternative Routen, aber du wirst nicht überfordert. Die Gegner haben keine dynamische KI; sie patrouillieren meist vorhersehbare Routen, aber insgesamt war ich sehr angenehm überrascht, wie ausgereift diese Sequenzen sind. Ohne Zweifel ist Directive 8020 das gameplay-lastigste Spiel der The Dark Pictures-Reihe, und das ist eine gute Sache. Supermassive bleibt innerhalb der Linien und geht im Vergleich zu anderen Spielen keine großen Risiken ein, aber da das in der Vergangenheit nicht die Stärke des Studios war, haben sie hier definitiv Erfolg gehabt, und ich würde es lieben, wenn sie in Zukunft mehr in diese Richtung gehen.

Technisch gesehen ist Directive 8020 ebenfalls solide und ist ihr bisher bestaussehendes Spiel. Das liegt an der grafischen Qualität, ist aber auch größtenteils auf das Artdesign zurückzuführen. Das Raumschiff ist stilvoll, wirkt aber auch technisch machbar und nicht zu futuristisch. Die scharfen, künstlichen Linien bilden einen guten Kontrast zu den organischen und mutierenden Formen, die allmählich wachsen und sich über das Schiff ausbreiten. Wenn ich ihn noch einmal mit dem Alien-Universum vergleichen darf: Der Stil ist näher an Prometheus als am Film von 1979. Cassiopeia sieht aus wie ein technisch funktionierendes Schiff, und sein Design ist daher relativ subtil, dennoch hat es eine starke visuelle Präsenz im Spiel.

Auf der PS5 fiel mir auf, dass das Spiel – und besonders der Ton – stotterte, wenn ich eine neue Folge oder am Anfang einer neuen Szene startete. Es ist nichts, was das Erlebnis ruiniert, aber es ist so auffällig, dass es hoffentlich schnell mit einem Update behoben werden kann. Auch der Ton ist seltsam abgemischt. Natürlich kann das je nach Ausrüstung variieren, aber manche Actionszenen fühlen sich wie Amateurtheater an, weil die Soundeffekte zu leise sind und die Grunzer und Stöhner der Charaktere zu laut sind – das sollte verbessert werden. Oft fühlt sich das Spiel fast wie ein AAA-Titel an, aber diese Fehler zeigen, dass es das nicht ist. Ich habe großen Respekt vor dem, was Supermassive schafft, aber ich wünschte, sie könnten die Schwächen komplett ausbessern, damit man nicht ab und zu bei einer peinlichen Szene zusammenzucken muss. Andererseits gelingt es ihnen, den eingebauten Lautsprecher des PS5-Controllers äußerst effektiv zu nutzen, da die Funkkommunikation sowohl vom Fernseher als auch vom Controller erfolgt und so ein geräumiges und authentisches Gefühl entsteht.

Es sollte erwähnt werden, dass es eine Mehrspieler-Komponente gibt, aber das ist einfach der Standard-"Pass the Controller". Es gibt keine parallelen Sequenzen, nicht einmal beim Online-Spielen. Die Dark Pictures-Reihe ist leicht für Leute zugänglich zu machen, die nicht sehr an Gaming gewöhnt sind. Ich denke, es könnte hier mit den anspruchsvolleren Stealth-Sequenzen eine größere Herausforderung sein, daher müsste der erfahrenste Spieler dort den Controller übernehmen.

Ich bin versucht, Directive 8020 als Supermassives bestes Spiel zu bezeichnen. Es übertrifft wahrscheinlich nicht die Explosion, die ich bei Until Dawn fand, denn in vielerlei Hinsicht war es viel kitschiger und geradezu kitschig, aber es funktionierte gut als eine Art Party-Horror-Spiel. Directive 8020 ist eine ernsthafte Science-Fiction-Geschichte. Sie übertrifft ihre Inspirationsquellen nicht, aber sie verblasst auch nicht. Alle Spielmechaniken, mit denen Supermassive bisher gearbeitet hat, funktionieren hier besser denn je. Es ist auch zweifellos das Spiel der Reihe mit dem traditionellsten Stealth-Gameplay, und zum Glück zeigen die Entwickler, dass sie das auch hier können, auch wenn sie keine großen Risiken eingehen. Wenn du ein Fan von Supermassives Spielen oder Sci-Fi-Horror bist, ist Directive 8020 sehr zu empfehlen – und das gilt auch für alle anderen.