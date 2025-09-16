Richter lässt Terrorismusvorwürfe im Fall Luigi Mangione fallen

HQ

Dieser Fall sorgt seit Monaten für Schlagzeilen. Jetzt erhalten wir die Nachricht, dass ein New Yorker Richter die Anklage gegen Luigi Mangione im Zusammenhang mit der Ermordung des Gesundheitsmanagers Brian Thompson wegen Terrorismus abgewiesen hat und entschied, dass die Staatsanwaltschaft nicht beweisen konnte, dass der Angriff darauf abzielte, die Politik zu beeinflussen oder die Arbeiter einzuschüchtern. Mangione, der auf nicht schuldig plädiert hat, bleibt des Mordes und mehrerer anderer Verbrechen angeklagt und könnte im Falle einer Verurteilung immer noch mit lebenslanger Haft rechnen. Die Entscheidung hat keine Auswirkungen auf einen anderen Bundesfall, in dem die Behörden die Todesstrafe verfolgen. Sein nächster Gerichtstermin ist für Dezember geplant, während Unterstützer und Kritiker weiterhin über seine Motive und die breitere Debatte über die Gesundheitskosten streiten. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!