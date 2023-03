Richard Madden und Priyanka Chopra Jonas schließen sich für die Spionagethrillerserie Citadel zusammen

Es fühlt sich wirklich so an, als ob Amazon Prime Video seine ursprünglichen Produktionen vergrößert und verdoppelt hat, da jede Woche eine neue Serie oder einen neuen Film in den Dienst zu bringen scheint.

Zu diesem Zweck wird der April mit einem explosiven, actiongeladenen Spiel mit Richard Madden und Priyanka Chopra Jonas, bekannt als Citadel, abgeschlossen. Diese Serie stammt von den ausführenden Produzenten The Russo Brothers und folgt einem Paar von Agenten, die zuvor für eine globale Spionageagentur gearbeitet haben, aber ihre Erinnerungen nach dem Zusammenbruch der Agentur gelöscht haben. Mit einer neuen Bedrohung müssen sich die Citadel-Agenten an ihre Erinnerungen erinnern, um die Welt zu retten.

Unnötig zu sagen, dass es eine ziemlich aufregende Serie zu sein scheint, und Sie können sich den Trailer für Citadel unten ansehen, um zu sehen, ob es vor seiner Veröffentlichung am 28. April auf Ihrer Straße ist.