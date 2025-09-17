Ricardo Cabrisas stirbt im Alter von 88 Jahren

HQ

Ricardo Cabrisas, stellvertretender Ministerpräsident Kubas und einer der erfahrensten Staatsmänner des Landes, ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Die Nachricht wurde von Präsident Miguel Díaz-Canel bekannt gegeben, der ihn als eine engagierte Figur der Revolution bezeichnete. Im Laufe seiner politischen Karriere, die sich über mehr als ein halbes Jahrhundert erstreckte, war Cabrisas in mehreren hochrangigen Funktionen tätig, unter anderem als Leiter des Ministeriums für Außenhandel, Wirtschaft und Planung und als langjähriger Unterhändler für Kubas Auslandsschulden. Er vertrat die Insel auch im Ausland, insbesondere als Botschafter in Japan, und blieb bis zu seinen letzten Jahren eine einflussreiche Präsenz in der Regierung und in der Kommunistischen Partei.