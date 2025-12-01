Rian Johnson würde gerne mit einem gewissen dreifachen Oscar-Gewinner in einem weiteren Knives Out zusammenarbeiten

HQ

Die Knives Out -Filme wurden mit einer Reihe großartiger Schauspieler und großer Namen gesegnet, mit Daniel Craig als Benoit Blanc, aber im Laufe der Jahre unterstützt von Jamie Lee Curtis, Ana de Armas, Chris Evans, Edward Norton, Kate Hudson, Kathyrn Hahn und bald auch Glenn Close, Josh Brolin, Jeremy Renner. und weitere in Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery.

Diese riesige Auswahl an Schauspielern lässt es so wirken, als könne Regisseur Rian Johnson jeden anrufen, den er möchte, um ihn in die Filme zu bringen, aber das ist nicht der Fall, wie er IndieWire erklärte.

Johnson merkt an, dass "es von außen so scheint, als hätten wir bei diesen Filmen einfach die Wahl. Das ist nicht der Fall. Die Realität ist, es ist ein Casting-Prozess, und man geht auf Filmstars mit vollen Terminkalendern und bekommt ein Ja oder Nein, aber am Ende des Tages macht man den Film und kann sich niemand anderen in der Rolle vorstellen."

Aber nur weil das so ist, hat er einen Schauspieler, mit dem er gerne arbeiten würde (Edward Norton noch einmal nicht mitgerechnet, den er gerne mit einem "großen Schnurrbart" oder Ähnlichem zurückkehren würde), da er sagt, dass sein "weißer Wal" niemand anderes als die dreifache Oscar-Gewinnerin Meryl Streep ist.

Während sie derzeit mit den Dreharbeiten beschäftigt ist The Devil Wears Prada 2, merkt Johnson an, dass "es so viele großartige Schauspieler gibt, mit denen ich gerne arbeiten würde. Aber ja, wenn du das hier liest, Meryl Streep, findest du dich sehr gut in einen Mordfall einfügen."

Streep in einem Knives Out Film scheint wirklich eine brillante Idee zu sein, also hoffen wir, dass es passiert. Ansonsten erscheint für mehr von Knives Out Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery bereits am 12. Dezember auf Netflix.