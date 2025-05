Rian Johnson will seine Star Wars-Trilogie immer noch drehen

Rian Johnson und Star Wars mögen eine Paarung sein, die bei den Fans die Alarmglocken läuten lässt, aber es scheint, als würde der Regisseur gerne wieder mit einer weit, weit entfernten Galaxie arbeiten.

Im Gespräch mit The Independent wurde Johnson gefragt, ob er nicht Lust hätte, einen weiteren Star Wars-Film zu machen. "Ich habe eine Erfahrung gemacht, von der man als Filmemacher nur träumen kann. Ich war in meinen Zwanzigern, als die Prequels herauskamen", sagte er. "Ich meine, du sprichst über Kriege zwischen Star Wars-Fans... Wir haben unsere eigene Erfahrung gemacht. Das [die Prequels] war der Erste Weltkrieg und das [Die letzten Jedi] war der Zweite Weltkrieg."

"Aber ich habe das Gefühl, dass ich im Laufe der Zeit so eine wunderbare, schöne und positive Erfahrung mit den Fans gemacht habe. Das hat mich zu einem größeren Star Wars-Fan gemacht, als ich es je war, was wirklich etwas ist, denn ich bin damit als Fundament meiner Kindheit aufgewachsen", fuhr er fort. Auf die Frage, ob er zurückkehren würde, um seine eigene Trilogie zu machen - etwas, das Wochen vor der Veröffentlichung von Die letzten Jedi angekündigt und seitdem aufgegeben wurde - sagte Johnson: "Ich meine, ich bin irgendwie in den Krimi-Kaninchenbau gegangen - ich konzentriere mich darauf, andere Sachen zu machen. Aber das würde nicht ausschließen, dass es später passieren wird. Wenn ich eines Tages ins Star Wars-Universum zurückkehre, wäre ich der glücklichste Mensch."

Der achte Star Wars-Film wurde von den Kritikern gut aufgenommen, aber es war ein ziemlicher Wendepunkt für das Franchise, da er von den Fans kritisiert wurde. Einige haben es inzwischen abgeschwächt, aber es wird oft als Dreh- und Angelpunkt für das Scheitern der Sequel-Trilogie angesehen, und wir sind uns nicht sicher, ob Johnsons Beziehung zu den Fans jemals heilen könnte.