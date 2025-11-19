Rian Johnson und Daniel Craig arbeiten bereits an Knives Out 4

HQ

Rian Johnsons Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery hat vielleicht noch nicht seine vollständige Veröffentlichung erlebt, aber der Regisseur weiß bereits, dass er die Geheimnisse und Eskapaden von Benoit Blanc in einem vierten Teil fortsetzen will.

"Kreativ fühle ich mich nach der Herstellung dieses Buches energiegeladen." Johnson sagte kürzlich dem Hollywood Reporter. "Daniel [Craig] und ich fangen schon an,... Was könnte der nächste sein, wenn wir noch einen machen?"

"Ich weiß nicht, warum ich damit aufhören sollte, wenn wir sie weiter machen könnten", fügte er hinzu. Johnson scheint es zu lieben, Ensemble-Besetzungen einiger der größten Hollywood-Namen und aufstrebenden Stars zusammenzubringen und sie dann alle als Verdächtige für Blancs neuestes Rätsel zu haben. Es ist eine Formel, die sich bisher nur verbessert hat, wie die Kritiken zu Wake Up Dead Man offenbar als weiteren Hit für Johnson darstellen.

Da gerade ein neues Knives Out entwickelt wird, ist es an der Zeit, dass ich wieder hoffe, dass Johnson ein Muppets Knives Out macht, bei dem Benoit Blanc der einzige Mensch ist. Wen würdest du für einen vierten Film besetzen?