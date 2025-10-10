Rian Johnson: "Ich wäre begeistert, für den Rest meines Lebens 'Knives Out'-Filme zu machen"

HQ

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery ist zwar kein endgültiger Stopp für die Whodunnit-Filmreihe, aber es wird als eine Art Ende behandelt, aus dem einfachen Grund, dass es der letzte Film ist, der aus dem zwischen Regisseur Rian Johnson und Netflix unterzeichneten Vertrag hervorgeht. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Verlängerung dieser Vereinbarung, was bedeutet, dass die Serie, sofern sich nichts ändert, entweder enden oder woanders fortgesetzt werden könnte.

Und es ist sehr wahrscheinlich, dass es weitergeht, denn in einem Interview im BFI Film Festival sprach Johnson kürzlich (danke, Variety) und verriet, dass er daran interessiert wäre, für den Rest seines Lebens weiterhin Knives Out Filme zu machen.

"Ich fühle mich überhaupt nicht ausgebrannt, wenn ich das tue. Wenn überhaupt, fühle ich mich energiegeladen, nachdem ich das hier gemacht habe. Solange das Publikum es weiter sehen will und Daniel und ich immer noch Spaß daran haben, sie zu machen, und immer noch das Gefühl haben, dass wir uns Sachen einfallen lassen können, die sich nicht nur frisch anfühlen, sondern eine neue Herausforderung für uns darstellen, denke ich, dass das zu einer neuen Erfahrung für das Publikum führen wird. Im Moment wäre ich begeistert, diese für den Rest meines Lebens weiter zu machen."

Wenn man also davon ausgeht, dass eine Produktionsfirma diese Filme weiter finanzieren möchte, und davon ausgeht, dass Daniel Craig daran interessiert ist, seine Rolle als Benoit Blanc wieder aufzunehmen, sieht es nicht so aus, als sollten wir erwarten, dass Knives Out in absehbarer Zeit abgeschlossen wird.

Verpassen Sie nicht Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, wenn er am 26. November in den Kinos und am 12. Dezember auf Netflix Premiere feiert.