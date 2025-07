Rian Johnson enthüllt Details zu seiner abgebrochenen Star Wars-Trilogie

Nach "Die letzten Jedi" aus dem Jahr 2017 hätten sich die meisten Star Wars-Fans gefreut, Rian Johnsons Namen nie wieder neben einem Star Wars-Projekt zu sehen. Sie jubelten dann, als die vom Regisseur vorgeschlagene Star Wars-Trilogie verworfen wurde.

Die Filme kamen nie wirklich in Gang, so Johnson, der in einem Interview mit dem Rolling Stone sagte, dass ein anderes Projekt seine Aufmerksamkeit einfach weit, weit weg von Star Wars gelenkt habe.

"Es ist nicht wirklich etwas passiert. Wir hatten eine tolle Zeit zusammen, und sie sagten: 'Lass es uns weitermachen.' Ich sagte: 'Großartig!' Ich tauschte Ideen mit Kathy aus. Die Kurzfassung lautet: Knives Out ist passiert", erklärte Johnson.

"Ich ging los und drehte 'Knives Out' und war auf dem Weg zu den Rennen, um Krimis zu entwickeln. Es ist so eine Sache, wenn sich irgendwann die Gelegenheit dazu ergibt, oder etwas anderes in Star Wars zu machen, wäre ich begeistert. Aber im Moment mache ich einfach meine eigenen Sachen und bin ziemlich glücklich."

Johnson fuhr fort, dass seine Trilogie nie einen Entwurf oder eine Behandlung dafür hatte. Es scheint, als ob es nie mehr als ein paar Konzepte waren, die herumschwirrten. Gerüchte deuteten darauf hin, dass die Jedi und Sith hinter sich gelassen wurden, was nach dem Erfolg von Andor vielleicht nicht die schlechteste Idee gewesen wäre.