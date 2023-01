Rian Johnson dachte darüber nach, ein Muppets-Knives Out-Crossover zu machen

HQ

Jetzt, da Glass Onion: A Knives Out Mystery schon eine Weile draußen ist, stellt sich die Frage, was als nächstes für Rian Johnsons Krimiserie um Daniel Craigs Südstaatendetektiv Benoit Blanc kommt. Wir wissen, dass der Netflix-Deal einen dritten Film in dieser Serie beinhaltete, also wohin wird Mr. Blanc als nächstes führen? Vielleicht auf Kollisionskurs mit den Muppets?

So sehr das nach einer wirklich anschwellenden Idee klingt, ist es eine, die wahrscheinlich nie zum Tragen kommen wird. Wie Johnson in einem Gespräch mit Netflix Tudum bemerkte, sagte er: "Es ist ein Witz, den ich für ziemlich brillant hielt, und ich habe am Ende wirklich ernsthaft darüber nachgedacht. So sehr ich das Krimi-Genre ernst nehme, so ernst nehme ich auch das Genre eines Muppet-Films."

Johnson erklärte dann genau, warum das Konzept nicht funktionieren würde, indem er hinzufügte: "Sie können entweder ein Benoit Blanc-Geheimnis haben, das Muppets enthält, aber sie werden sich fehl am Platz fühlen. Oder du kannst einen Muppet-Film haben, in dem Benoit Blanc mitspielt, aber es wird sich wie ein Muppet-Film anfühlen."

Dies war jedoch kein definitives Nein, was bedeutet, dass die Tür für ein Crossover immer noch offen ist, aber erwarten Sie einfach nicht, dass Fozzie Bear oder Kermit der Frosch sich bald mit Blanc zusammenschließen.