Rian Johnson bestätigt, dass die Dreharbeiten zum dritten Knives Out-Film abgeschlossen sind

Rian Johnson hat über sein X -Profil bestätigt, dass die Dreharbeiten zum neuesten Teil der erfolgreichen Knives Out -Filmreihe abgeschlossen sind.

Auf der Social-Media-Plattform lobte Johnson die Besetzung und die Crew und nannte es einen "wirklich besonderen Dreh", so dass es scheint, dass sich die Fans der Knives Out -Filme mit Zuversicht auf einen weiteren großen Mystery-Ausflug des Regisseurs freuen können.

Wake Up Dead Man, a Knives Out Mystery ist der dritte Teil der Krimi-Filmreihe von Johnson, die zusammen mit Netflix produziert wird und in der Daniel Craig als Detektiv Benoit Blanc zu sehen ist. Er ist jedoch nicht der einzige große Name in dieser Besetzung, denn Cailee Spaeny, Josh Brolin, Andrew Scott, und der aufstrebende Stern Josh O'Connor von Challengers sind mit von der Partie.

Es wurde noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum für den Film bekannt gegeben, aber er ist derzeit für 2025 geplant.