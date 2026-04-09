Rhythm Paradise Groove erscheint Anfang Sommer für die Nintendo Switch

HQ

Rhythm Paradise Groove, das nächste exklusive Nintendo-Switch-Spiel in diesem Jahr, hat ein Veröffentlichungsdatum: Es erscheint am 2. Juli. Nintendo bestätigte dies in der Nintendo Today App und veröffentlichte wenige Minuten später die übliche Twitter-Ankündigung, begleitet nicht von einem Trailer, sondern einem Clip, der eines der vielen rhythmusbasierten Minispiele zeigte.

Die Rhythm Paradise (in Europa), Rhythm Heaven (in Nordamerika) Reihe ist bekannt für ihren verrückten Humor, ähnlich wie die WarioWare, aber mit längeren Minispielen, die auf Rhythmus basieren. Dies wird der erste Teil der Reihe seit Rhythm Paradise Megamix sein, das 2016 auf dem 3DS erschien, und könnte eines der letzten First-Party-Spiele von Nintendo sein, das sowohl für die Switch als auch für die Switch 2 veröffentlicht wird.

Rhythm Paradise Groove füllt diesen Sommer den Veröffentlichungskalender von Nintendo: Nach Tomodachi Life nächste Woche erscheint Yoshi and the Mysterious Book am 22. Mai, und Rhythm Paradise Groove erscheint am 2. Juli. Es wird erwartet, dass Spiele wie Fire Emblem Fortune's Weave oder Splatoon Raiders nächsten Sommer ebenfalls erscheinen könnten... neben einem angeblichen Star-Fox-Spiel.