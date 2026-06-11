Rhythm Heaven Groove Praktische Imitationen: Lachen ließ mich den Beat verfehlen

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Das fünfte Rhythm Heaven/Paradise/Tengoku Spiel, der vierte Hauptteil, wenn man den 3DS-Megamix betrachtet, wie es der Titel sagt, steht vor der Tür. Und das kommt nach einer endlosen 10-15-jährigen Pause, da das Spiel die gesamte Nintendo-Switch-Generation verpasst hat... Bis jetzt. Der neue Beitrag der einzigartigen rhythmischen Reihe von Künstler Tsunku und Nintendos Masami Yone wird bald auf der originalen Switch erscheinen und natürlich auch auf der Switch 2 spielbar sein, und da es sich wie ein Bridge-Titel anfühlt, haben wir es etwa eine Stunde lang auf der neueren Hardware ausprobiert.

Wenn Sie nicht wissen, was Sie hier erwartet, könnten Sie von einer der besten Formeln im Gaming überrascht und erstaunt sein, um mit Rhythmus für alle Zielgruppen auf die spaßigste und einfachste Weise zu erklären. Und auch durch seinen albernen, urkomischen Humor, beides Eigenschaften, die denen der WarioWare-Reihe ähneln.

Das Coole hier und das Hauptmitgenommen aus meiner Hands-on-Zeit ist, dass ich drei der vier vorherigen Titel gespielt hatte und trotzdem eine fantastische Zeit hatte, meist lachend und mich von den neuen Rhythmusspielen clever herausgefordert fühlte.

Brolly Good Show (links) und Hop Stop N Roll rechts).

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Aber wie, wenn die Mechanik im Grunde gleich ist? Nun ja, aber sie haben neue Szenarien entwickelt, die Button-Prompts ganz leicht angepasst und einem ein unvermeidliches Lächeln ins Gesicht gezaubert, egal ob man schon gespielt hat, denn die neuen Songs und Ideen sind bisher einfach so gut. Übrigens, eine interessante Sache, die ich zu diesem Thema beobachtete: Die paar J-Pop-Songs, die ich spielte, bewahrten ihre japanischen Stimmen. Frühere Spiele hatten fantastische Anpassungen an lokale Sprachen, ob zum Guten oder Schlechten, also müssen wir abwarten, was der puristische vs. Mainstream-Ansatz beim finalen Spiel ist.

Wie es Tradition ist, sind die regulären Einzelspieler-Rhythmusspiele in Spalten aufgeteilt, und ich durfte die erste vollständige Spalte spielen, einschließlich vier Spiele/Songs und Remix 1, bei dem man alle erlernten Mechaniken in einem letzten, normalerweise schnelleren und kurvenreichen Track abwechseln muss. Nämlich:



Hoop Trolleling. In Anlehnung an dieselbe Tradition wurde das allererste Spiel, das du spielst, sorgfältig ausgewählt, um einfach und charismatisch genug zu sein, um sowohl als Einführung als auch als Aushängeschild zu dienen. Diese schlecht gezeichneten runden Typen, die durch Ringe springen, sind sofort niedlich und urkomisch, und die Tatsache, dass du der Letzte auf der Fünferreihe bist und der Trick der Perspektive dir spielt, machen es viel schwieriger, als es scheint – du drückst immer zu früh! Das gesagt, habe ich beim ersten Versuch eine "Superb"-Medaille bekommen.

Brolly gute Show. Hier gibt es keine Rihanna-Lizenz, aber es wird etwas komplizierter, da man sowohl dem Muster folgen und A und unten auf den Richtungstasten kombinieren muss, um entweder den Regenschirm zu öffnen oder zu schließen, ah, ah. Noch niedlicher und noch lustiger, wenn man daneben schießt, als im vorherigen Spiel. Ich habe ein A+, aber keine Medaille hier.

Disc Dog. Mein Favorit des Tages. Wie kann man ein Spiel namens so nicht mögen? Du bist der Hund, der am Strand eine Frisbee geworfen bekommt (so passend zur Jahreszeit), und du musst sieben im Rhythmus deines Kopfes zählen und genau im siebten Schlag springen, damit der Hund die Scheibe am achten Schlag erwischt. Klug, frisch und natürlich herausfordernd, wenn der Bildschirm heranzoomt und man den Hund nicht sieht oder wenn man mehrere hintereinander bekommt. Also wippte ich mit den Knien, um weiter den Beat zu treffen, und mein Disc-Hund schaffte es, jede einzelne pinke Disc einzusammeln. Der begleitende Welpe war beeindruckt, ich bekam eine "Superb"-Medaille und es wäre ein Perfect gewesen, wenn ich herausgefordert worden wäre. Übrigens, ein fantastisches Training für DJs.

Das Biest füttern. Das Spiel mit dem letzten Lied ist standardisierter, aber auch schwieriger, da mein Drache alle Blütenknospen fressen musste, die auf ihn hingeschlagen wurden. Viel Synkopen und verwirrende visuelle Hinweise führten zu meinem schlechtesten Ergebnis, aber die japanische Tanzmelodie ist so gut!



Wir konnten den Mehrspielermodus nicht ausprobieren...

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Hop Stop N Roll. Außerdem wurde mir angeboten, eines von zwei Spielen aus der dritten Spalte auszuwählen, das inzwischen bekannte Slice N Dice Kitchen aus früheren Trailern, und dieses habe ich gewählt, weil es ganz um Katzen geht. Wieder eine Formel, die wir schon in früheren Teilen gesehen haben: Du bist der dritte von vier japanischen Rundenpuppen und musst zum Beat (A) springen, rollen, wenn du das Signal bekommst (genau auf die Richtung), oder stoppen, wenn du aufgefordert wirst. Was die Tasten angeht, da du mit A fast immer den Rhythmus hältst, zeigt es, wie sich das Gameplay entwickeln wird. Und der zweite J-Pop-Song verlieh ihm ein episches Anime-Gefühl. Ich habe es auch mit einer Medaille gewonnen:3.



Die größten Herausforderungen bei Rhythm Paradise bestehen immer darin, die Songs perfekt zu treffen, um die Highscores zu erreichen. Und ich meine wirklich, sie zu treffen, wenn man zuerst Medaillen jagt und dann, wenn man verrückt genug ist, versucht, bei jedem Song ein "Perfect" zu bekommen, wenn man herausgefordert wird. Dann erkennt man, wie etwas so Einfaches, obwohl es hier nur darum geht, Knöpfe zum Beat, zum Backbeat, seltsam synkopiert oder 2-3 Mal zwischen den Beats zu drücken, während Musik und visuelle Hinweise sowohl helfen als auch einen verwirren, einen sehr, sehr weit bewirken kann, glaub mir.

Schließlich hatte ich keine Zeit, den Mehrspielermodus auszuprobieren, und er hat mich nach dem Nintendo Direct sehr neugierig gemacht, aber ich habe den innovativen Rhythmus-RPG-Modus namens Beatspell ausprobiert, der genau in dieser Präsentation vorgestellt wurde.

Ich habe nicht viel Fortschritte gemacht und denke, der Schlüssel zu seiner Herausforderung und Tiefe wird sein, zu sehen, wie sehr man die verschiedenen Angriffs- und Verteidigungszauber gegen die Monster kombinieren kann, aber ich fand es wieder einzigartig und ich probiere etwas Neues in einem coolen Setting aus. Hier sind die Tastenkombinationen kniffliger, der "rundenbasierte" Kampf hängt von deiner Beweglichkeit und deinem Tempo mit dem Metronom ab und ermöglicht Kreativität, während du perfekte Treffer mit kritischem Schaden belohnst. Wir werden sehen, aber es sah sehr cool aus.

Falls du noch keinen Rhythm Heaven-Titel ausprobiert hast, würde ich dir empfehlen, Megamix für den 3DS zu kaufen, falls du das System noch besitzt, denn es ist wirklich eines der besten Titel im gesamten Katalog... oder auf unser endgültiges Urteil zu Groove in ein paar Tagen zu warten, bevor es am 2. Juli auf den Switch-Systemen erscheint. Aber das sieht fantastisch aus und klingt fantastisch, das Design ist etwas ganz anderes, und sie machen es größer, außerdem hat es diesen lehrreichen Touch, der den Rhythmus ganz natürlich trainiert.