Rhythm Heaven Groove führt einen brandneuen rhythmischen RPG-Modus auf der Nintendo Switch 2 ein

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Hat dir gefallen, wie Ring Fit Adventure dein Pilates-/Indoor-Training während der Pandemie in ein tempobasiertes RPG mit all den Monstern, Magie, Schatztruhen und dem Leveln verwandelt hat? Und kennst du die Titel Crypt of the NecroDancer, besonders Zeldas Cadence of Hyrule? Nun, wenn man das kombiniert, erhält man etwas Ähnliches wie das, was Nintendo gerade bei seiner Direct-Präsentation für Rhythm Heaven Groove vorgestellt hat, das Musikspiel, das am 2. Juli für die Switch 2 bevorsteht.

Heute hat Nintendo einen rundenbasierten rhythmischen RPG-Modus vorgestellt, in dem du und dein Held euch durch Monster (und Bosse?) mit rhythmischen Tastenkombinationen – sei es für Angriff oder Verteidigung – besiegt. Der Modus war bis jetzt versteckt, da alles, was wir vom Spiel gesehen hatten, uns an die vorherigen vier Versionen erinnerte, aber dieser wird den traditionellen Liedern/Minispielen definitiv neuen Rollenspiel-Flair verleihen.

Hast du diese Überraschungsveröffentlichung für Rhythm Heaven Groove erwartet?