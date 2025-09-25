Rhythm Doctor verlässt diesen Dezember den Early Access und erscheint jetzt für Xbox

Es stellt sich heraus, dass es so einfach ist, Chirurg zu sein, wie einen Knopf zu drücken. Zumindest ist das bei Rhythm Doctor der Fall, einem Spiel, das den Early Access nach mehr als vier Jahren im Jahr 2025 verlässt.

Als Rhythm Doctor heilen Sie Ihre Patienten, indem Sie eine einzige Taste verwenden, die dem auf dem Bildschirm angezeigten Rhythmus entspricht. Rhythm Doctor lehrt dich auch Musiktheorie, Rhythmen und mehr im Gameplay und gibt dir eine Dosis lustiger Pixelgrafik und ein Rezept für Seltsamkeiten.

Mit einer übergreifenden Einzelspieler-Erzählung, Koop-Funktionen, einem Level-Editor, mit dem du deine eigenen Beats erstellen kannst, und vielem mehr ist Rhythm Doctor seit seiner Early-Access-Veröffentlichung stark gewachsen. Wenn Sie einen Teaser sehen möchten, schauen Sie sich den Trailer unten an und halten Sie Ausschau nach Rhythm Doctor am 6. Dezember, wenn es in seiner Vollversion erscheint.