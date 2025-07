Rhys Darby über die Zukunft von Our Flag Means Death: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Schiff abgefahren ist"

HQ

Damals, als Taika Waititi eine der heißesten Waren Hollywoods war, hatte der Filmemacher seine Finger in mehreren verschiedenen Kuchen, sei es in Marvel Cinematic Universe Epen, gefeierten Dramen und sogar Comedy-Serien. Ein solches Beispiel war Our Flag Means Death, eine Serie, die Waititi als Blackbeard folgte, während er eine Freundschaft und Beziehung zu dem Gentleman-Piraten Stede Bonnet entwickelte, der von Rhys Darby gespielt wurde. Die Serie lief gut genug, um eine zweite Staffel zu bekommen, aber danach wurde sie abgesetzt, so dass die Geschichte in der Schwebe blieb.

Aber sollten wir jemals hoffen, dass Our Flag Means Death zurückkehren wird? Es scheint sehr unwahrscheinlich, und selbst Darby scheint dieser Meinung zu sein. Im Gespräch mit ScreenRant erklärte er, dass er zwar daran interessiert wäre, als Stede zurückzukehren, aber überhaupt nicht glaubt, dass dies möglich sein wird.

»O natürlich! Natürlich. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Schiff abgesegelt ist. Weißt du, wir versuchen schon seit einiger Zeit, diese Fahnen wieder einzuholen, und ja. Es ist einfach so, wie die Welt im Moment ist, schätze ich. Es scheint einfach nicht zu passieren. Aber natürlich! Ich bin immer offen. Das war ein fantastischer Charakter, den ich gerne gespielt habe. Also ja, immer offen für alles."

Wärst du daran interessiert, mehr Our Flag Means Death zu sehen oder ist es das Beste, dass die Serie nicht weiter erforscht wird?