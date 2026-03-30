Rheinmetall-CEO löst Gegenwind aus, nachdem er ukrainische Drohnenhersteller mit "Hausfrauen" vergleicht

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Ein Streit ist entstanden, nachdem Rheinmetall-CEO Armin Papperger die ukrainische Drohnenindustrie abgetan und deren Hersteller mit "Hausfrauen" verglich, die Waffen in ihren Küchen herstellen.

In einem kürzlichen Interview spielte Papperger die ukrainische Drohneninnovation herunter und verglich sie mit großen Rüstungsunternehmen wie Lockheed Martin und General Dynamics. Seine Äußerungen riefen schnell Gegenreaktionen ukrainischer Beamter und in den sozialen Medien aus, wo der Hashtag #MadeByHousewives an Bedeutung gewann.

Oleksandr Kamyschin, ein Berater von Wolodymyr Selenskyj, verteidigte den Sektor, hob seine Wirksamkeit gegen russische Truppen hervor und betonte die Rolle von Männern und Frauen in der Produktion. Premierministerin Julia Swýrydenko fügte hinzu, dass die Ukrainer "gehört – und von ihnen gelernt werden sollten."

Rheinmetall versuchte später, die Situation zu entschärfen, und erklärte, es habe "größten Respekt" vor den Bemühungen der Ukraine zur Verteidigung.